Caroline Couteau (Editions Zoé), reçoit le prix culturel Leenaards 2021

Suivant ses missions, la Fondation Leenaards remet chaque année des Bourses culturelles, permettant « à des artistes talentueux de franchir une étape clé de leur carrière ». Dans le même temps, des Prix culturels sont attribués pour « valoriser l’engagement d’une personnalité du monde culturel au parcours d’exception ».

Cette année, trois lauréats dans la section littérature sont distingués :

Carla Demierre, écrivaine : « Elle s’emploie à rassembler les traces de ce que l’on croit disparu, puis à restituer ce qu’elle capte dans une poétique qui lui est propre. »

Camille Luscher, traductrice : « Elle est une passeuse littéraire à l’approche ludique, qui puise des pépites dans un répertoire alémanique que nous connaissons peu, pour faire ainsi vivre tout un pan de la littérature suisse. »

Paulette éditrice, maison d’édition dirigée par Guy Chevalley et Noémi Schaub. « Cette maison d’édition pique, réveille et fait la part belle aux jeunes plumes de Suisse romande. »

La présidente du jury qui attribue les bourses et prix, Catherine Othenin-Girard, savoure tout particulièrement cette édition 2021 : « Parmi les lauréates et lauréats des bourses culturelles, il est à noter que le champ littéraire est représenté — pour la première fois — par une traductrice, Camille Luscher, et une jeune maison d’édition, Paulette éditrice, créée par Guy Chevalley et Noémi Schaub. »

Pa ailleurs, la directrice des éditions Zoé, Caroline Couteau, reçoit le prix culturel 2021. Elle est honorée « pour son engagement en faveur de la littérature romande depuis de nombreuses années, et plus particulièrement en 2020, durant la première phase de la pandémie, moment particulier durant lequel le livre s’est révélé être un compagnon précieux pour beaucoup de lecteurs et lectrices confiné·e·s ».

« En cette année de pandémie, où le livre s’est révélé si précieux, la Fondation Leenaards distingue Caroline Coutau pour son travail incessant, à la tête des Éditions Zoé, en faveur de la littérature et en particulier des auteurs et autrices romand·e·s, pour le rayonnement qu’elle leur assure dans l’espace francophone, pour son exigence de qualité et son goût du risque, ainsi que pour son engagement, à la présidence de l’association LIVRESUISSE, en faveur de toute la profession », indique le jury.

Crédit photo © Romain Guélat