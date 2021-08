Pour la rentrée littéraire, les Bibliothèques idéales font leur come-back 

Après le succès des trois journées des Bibliothèques idéales de juin, qui ont comptabilisé plus de 17 000 entrées à l’Opéra du Rhin, l’événement littéraire strasbourgeois revient du jeudi 2 au dimanche 12 septembre.

Organisées par la Ville de Strasbourg en partenariat avec les librairies strasbourgeoises et le réseau des Médiathèques de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, les Bibliothèques idéales vont permettre aux habitants d’assister gratuitement, sur réservation, à des rencontres, des débats et des concerts en écho à la rentrée littéraire.

Au total, 100 événements sont programmés à la Cité de la Musique et de la Danse, dans les Médiathèques et librairies du territoire. Près de 200 auteurs et artistes feront le déplacement, parmi lesquels : Étienne Klein, Enki Bilal, Christine Angot, Philippe Descola, Emmanuelle Béart, Élodie Frégé, Catherine Cusset, Raphaël Glucksmann, Morgan Sportès, Weepers Circus, Dominique Sigaud, Raphaël Confiant, Azouz Begag, Delphine Horvilleur, Éric Fottorino, Justine Levy, Sylvain Prudhomme, Agathe Le Taillandier…

Des soirées spéciales rassembleront musiciens, auteurs, comédiens et lecteurs autour de figures phares comme Louis Aragon, Georges Brassens, Serge Gainsbourg ou encore Philippe Jaccottet. Pour la première fois, une dizaine de librairies se sont associées à l’événement avec une programmation exceptionnelle. Elle permet de décrypter les liens entre le spirituel, les questions d’identité, le politique, les traumas et la création littéraire. Plus que jamais, le livre appelle au dialogue et à la confrontation d’idées.

Les Médiathèques participeront au rayonnement du festival sur le territoire avec des rencontres d’auteur et des lectures impromptues dans les stations de tram, mais aussi en venant à la rencontre du public pour constituer sous forme de podcast sa bibliothèque idéale.

Certaines rencontres seront filmées et retransmises en live et en replay et sur les réseaux sociaux avec #bibideales.

Les informations pratiques et détails de la programmation sont à retrouver sur bibliotheques-ideales.strasbourg.eu.

Crédit photo : Valentin Antonini/ Unsplash