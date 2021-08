Cinq romans en lice pour le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2022

Le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne s’adapte à la demande toujours croissante de participation et ouvre ses frontières ! Il invite désormais non plus seulement un jury sélectionné mais l’ensemble des lectrices et lecteurs, qu’ils soient lausannois, romands ou francophones, à choisir le roman vainqueur de l’édition 2022.

L’année dernière, plus de 70 candidatures, uniquement lausannoises, avaient été reçues pour intégrer le jury du Prix. Il s’agit d’encourager et valoriser cet élan pour la lecture de manière la plus large et rassemblante possible. Le public sera ainsi invité à voter, du 15 février au 15 mars 2022, par voie électronique.

Le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne dévoile par ailleurs la sélection de sa huitième édition. Découvrez les cinq romans et auteurs sélectionnés :

Raluca Antonescu, Inflorescence, La Baconnière

Thierry Luterbacher, Illégaliste, Campiche

Rose-Marie Pagnard, Gloria Vynil, Zoé

Anne-Frédérique Rochat, Longues nuits et petits jours, Slatkine

Julien Sansonnens, Septembre éternel, L’Aire

Cette nomination fait l’objet d’une récompense de 5 000 francs. La ou le lauréat du Prix des lecteurs recevra, en plus de la valorisation de son livre, une résidence d’écriture d’un mois au château de Lavigny.

Afin de donner au public l’opportunité de rencontrer les écrivains (et écrivaines) et de découvrir leur univers avant la tenue du vote, chaque auteur (et autrice) fait l’objet d’une rencontre au Lausanne Palace entre les mois d’octobre 2021 et mars 2022 (samedi 11h). Raluca Antonescu ouvre les feux le 2 octobre, suivie de Thierry Luterbacher le 13 novembre, Rose-Marie Pagnard le 2 décembre, Anne-Frédérique Rochat le 15 janvier et Julien Sansonnens le 12 février.

Les ouvrages sont mis à disposition dans les bibliothèques de la Ville et présentés sur le site www.lausanne.ch/prixdeslecteurs.

La lauréate ou le lauréat du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2022 sera annoncé lors de la cérémonie publique de remise du prix le 31 mars 2022 au Casino de Montbenon à Lausanne.

