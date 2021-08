L'univers des Petits Mythos, à découvrir avec Cazenove et Larbier

Dès le mois d’octobre, le douzième tome des Petits Mythos : Hermès conditionné vous invite à plonger dans une revisite de la mythologie grecque !

Le pauvre Hermès ne s'en sort plus... En plus d'être le messager personnel de Zeus, il doit s'occuper des carrefours, des voyageurs, des voleurs, du commerce... et devinez qui doit conduire les morts aux Enfers ? Hermès, bien sûr ! Bref, même si ses sandales ailées lui permettent de courir plus vite qu'un éternuement de foudre, il aurait bien besoin d'un coup de main de nos Petits Mythos. Le hic, c'est que ceux-ci sont déjà bien occupés à libérer Io, leur copine changée en vache et surveillée par le terrible Argos, le gardien aux 100 yeux ! Qui a dit que Petit Mythos était un métier de tout repos ?

Le Podcast Les Petits Mythos — À chaque épisode, Ariane emprunte le labyrinthe de son frère Totor le Minotaure afin de lui conter les légendes qui ont fait la richesse de l’Antiquité grecque. À la manière des Contes des 1001 nuits et avec une touche d’humour si caractéristique des Petits Mythos, découvrez la naissance du demi-dieu Héraclès, les frasques de son père Zeus et les raisons des serpents de Méduse…

Avec déjà plus de 20.000 écoutes, ce podcast a pour but d’apporter aux petits comme aux grands, un regard ludique et pédagogique par le biais d’épisodes de 5 minutes qui mettent en lumière l’histoire de ces personnages légendaires.

Le MuséoParc Alésia organise chaque année une exposition temporaire : pour la saison 2020-2021, l’exposition « Dans les cuisines d’Alésia » présente les us et coutumes alimentaires des Gaulois et des Romains.

Dans ce cadre, Bamboo Édition et le MuséoParc ont installé à l'entrée du Centre d'interprétation, un espace jeux autour de la bande dessinée Les Petits Mythos : « Le resto des Petits Mythos ».

Cet espace est accessible librement aux visiteurs munis d’un titre d’accès.

Initialement prévue du 4 avril au 30 novembre 2020, l’exposition « Dans les cuisines d’Alésia » est reprogrammée de l’été 2020 à fin 2021 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Les contenus de l’espace jeux « Le resto des Petits Mythos » sont entièrement revus pour réduire les manipulations par les visiteurs.

