Les Nuits de la lecture 2022, avec Victor Hugo : “Aimons toujours ! Aimons encore !” 

Ces « Nuits de la lecture » sont plus que jamais nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies, comme l’a souhaité le Président de la République en déclarant la lecture « Grande Cause nationale ».

Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques, autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, mais également les musées, les théâtres, les établissements scolaires et universitaires, les structures pénitentiaires et médico-sociales, le réseau des établissements culturels français et les librairies francophones à l’étranger, seront invités à mettre à l’honneur, au cours de quatre soirées, le plaisir de lire et de partager amour des livres et livres sur l’amour !

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil de ses éditions, un public de plus en plus large. Malgré la crise sanitaire, elles ont ainsi rassemblé, en 2021, plus de 2000 événements en France et dans une trentaine de pays.

Concernant la Grande cause nationale, l'établissement public nous indiquait, fin juillet être « encore dans l’attente des arbitrages du Projet de Loi de Finances 2022 ». À cette heure, le CNL ne savait « donc pas encore si les demandes de crédits que nous avons formulées pour accompagner la grande cause nationale et structurer des actions nouvelles avec les associations du secteur pourront être satisfaites ».

Crédit illustration : Mysticsartdesign, CC 0