Double Chance, un coup de poker réussi

Des tournois de poker aux histoires de poker

Passionné de littérature (forcément), François Degryse n’est pourtant pas un auteur comme les autres : il est aussi et surtout un grand passionné de poker. C’est bien simple, l’écrivain se prête à ce loisir depuis plus de dix ans dans l’Hexagone et à l’étranger. Il se rend notamment régulièrement aux Etats-Unis pour prendre part à des tournois. C’est donc très logiquement qu’il a intégré son amour des cartes à l’histoire d’amour qu’il a voulu raconter au grand public.

Dans Double Chance, publié en 2021 aux éditions Jets d'encre, Alice et Pierre, tous les deux fragilisés par des parcours de vie compliqués et des romances qui se sont mal terminées, font connaissance lors d’un tournoi de poker organisé à Deauville. Une rencontre qui permet à l’auteur de nous montrer en quoi la vie peut être fortement assimilée à une partie de poker.

Dans le jeu comme dans la vie, on joue ses cartes comme on le peut, on s’adapte, on jongle entre les émotions et on doit prendre des risques. Et c’est un fait, pour les deux héros de cet ouvrage, même les combinaisons de poker les plus fortes ne peuvent pas rivaliser avec la puissance du lien qui les unit rapidement. S'ils ne vont pas jusqu'à arpenter ensemble les meilleurs casinos en ligne de France, ils exercent leur passion du jeu au sein d'établissemets physiques qui en font rêver plus d'un. Finalement, c'est la vie plus forte que le jeu, avec ses propres victoires et ses défaites, dans quoi nous plonge l’ouvrage de François Degryse.

Un livre qui sonnait comme une évidence

Interrogé sur la manière dont il a rédigé son tout premier roman, l’écrivain passionné de poker a évoqué le fait qu’il était évident pour lui d’ancrer son intrigue à Deauville, où il a lui-même eu une révélation en tant que joueur. Une fois le lieu choisi et une fois son imagination lancée dans les méandres de l’amour, il n’a eu besoin que d’une semaine en solo pour trouver la motivation de se lancer dans la rédaction de son ouvrage.

En résulte une histoire simple et efficace, rédigée sur 240 pages et qui nous fait découvrir deux personnages très attachants. Entre moments de bluff à la table de poker et moments de mise à nu dans le monde réel, chacun cherche à trouver sa place dans un jeu de séduction qui ne ressemble à aucun autre. À travers une écriture élégante et précise, l’auteur nous montre combien les ressources nécessaires pour triompher au poker se confondent avec celles qui nous permettent de mener la vie que l’on souhaite. Une belle leçon !

Le poker au coeur d'ouvrages variés

En ce mois d’août 2021, François Degryse a fait savoir à sa communauté qu’il avait commencé à travailler sur son second roman. S’agira-t-il encore d’une histoire mêlant jeu et amour ? Lui seul le sait pour le moment ! Et pour l'instant, le mystère continue de rester entier... En tout cas, une chose est sûre, si cet univers vous a plu, d’autres ouvrages pourraient vous permettre de rester dans l’univers des casinos pour prolonger le plaisir.

En premier lieu, Les mémoires d’une reine du poker déchue est un livre incontournable pour en savoir plus sur les coulisses du monde du poker. Molly Bloom, diplômée de l’université de Boulder en science politique, y raconte sa propre aventure dans le milieu. Une aventure très intense et riche en rebondissements qui vaut la peine d’être découverte. L’histoire est tellement sidérante, en fait, que le livre a été adapté en film, nommé Le Grand Jeu, il y a quelques années !

Plus classique, La Joueuse de Poker d’Anna Lyra vous invite à découvrir Marseille autrement. Nous sommes au début du XXème siècle et Jem est un jeune homme à la vie (trop) tranquille qui rencontre soudain une mystérieuse joueuse de poker qui va bouleverser sa vie. Sorti fin 2015, ce livre a conquis les critiques comme le grand public !

Enfin, il est possible de découvrir L’As de Cœur, un livre écrit par Morgane Moncomble, paru en 2022, et qui vous plonge dans l’histoire passionnelle de Rose et Levi, deux personnages qui ont deux choses en commun : un passé sombre et un don pour le poker. Destinée aux jeunes adultes, cette romance contemporaine devrait vous toucher en plein cœur.

crédit photos : Free-Photo, CC0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com