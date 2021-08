La mission de Red T : protéger les traducteurs et les interprètes dans les zones de conflit

Traduire peut mener en prison. Pour supprimer la liberté de la presse, certains régimes politiques poursuivent, arrêtent et emprisonnent les traducteurs.

Interpréter dans des zones de conflit est tout aussi dangereux, que ce soit pour l’armée, pour des journalistes ou pour des organisations internationales. Traqués et tués par les insurgés, torturés par les régimes militaires, poursuivis et jetés en prison dans de nombreux pays, l’assaut contre les interprètes est permanent.

Protéger les traducteurs et les interprètes, c’est nous protéger tous et c’est protéger le monde, déclare Red T, qui œuvre inlassablement pour qu’ils puissent travailler sans crainte de persécution, de poursuite, d’emprisonnement, d’enlèvement, de torture et d’assassinat.

Le travail des interprètes et des traducteurs est essentiel, précise aussi Red T. Interpréter dans les zones de conflit peut être un premier pas vers la paix. Interpréter lors des procès judiciaires peut faciliter l’exercice de la justice. Traduire les actualités peut contribuer à la liberté d’expression. Traduire des livres peut permettre une meilleure compréhension des cultures.

TALIBANS: avec leur retour, les livres disparaissent

Mais la simple pratique de leur profession met des milliers de linguistes en danger. Des interprètes travaillant pour l’armée sont kidnappés, torturés et décapités comme des traîtres. Les traducteurs dans des camps de prisonniers sont poursuivis comme des espions. Les interprètes judiciaires reçoivent des menaces de mort. Les fixeurs accompagnant les journalistes sont persécutés pour avoir fait leur travail. Les traducteurs littéraires sont emprisonnés pour avoir traduit des œuvres controversées.

Comment Red T débute-t-il ? Maya Hess est linguiste et experte judiciaire à New York lors du procès d’un interprète faussement accusé de terrorisme en 2005. Elle constate par elle-même à quel point les membres de sa profession sont vulnérables. Elle écrit une thèse de doctorat en justice criminelle puis elle fonde Red T en 2010. De nombreux linguistes la rejoignent, tout comme des organisations professionnelles nationales et internationales.

Red T publie des lettres ouvertes, assure une veille permanente des médias, expose les injustices et les violations des droits de la profession dans le monde, promeut des politiques et une législation pour reconnaître et protéger les traducteurs et les interprètes en danger, milite pour une résolution de l’ONU protégeant les linguistes civils dans les situations de conflit (similaire à la résolution 1738 sur la sécurité des journalistes), et milite aussi pour une reconnaissance spécifique des traducteurs et des interprètes dans les Conventions de Genève.

Même s’ils sont souvent des linguistes non professionnels, les traducteurs et les interprètes sous contrat jouent un rôle essentiel dans les zones de conflit, et Red T insiste sur la nécessité d’une protection spéciale de ces linguistes pendant le conflit et après le conflit.

« Vous avez droit à une protection couvrant la période de votre engagement, mais allant également au-delà. Si nécessaire, cette protection doit aussi s’étendre à votre famille », explique le guide pratique de Red T disponible en 25 langues. Il reste beaucoup à faire pour que ce droit soit appliqué par les gouvernements et par les organisations internationales.

Que pouvons-nous faire ? Prévenir immédiatement Red T (via son site) de toute violation des droits des traducteurs et des interprètes dans son propre pays. Et s’abonner aux fils Facebook et Twitter de Red T pour se tenir informé, puis diffuser les posts Facebook et les tweets pour que l’information circule.

Site web : https://red-t.org/

Facebook : https://www.facebook.com/TheRedT/

Twitter : https://twitter.com/TheRedT