Jeux de plumes : un atelier d'écriture érotique à Paris

Ce premier événement concept aura lieu à la boutique parisienne de Dèmonia, au 22 rue Jean Aicard dans le 11e arrondissement de Paris, le 1er octobre prochain de 19 h 30 à 22 h. Selon la demande, d’autres sessions seront organisées ultérieurement.

Emmanuelle Jay, maîtresse de cérémonie pour ces ateliers Éros, conviera les participants, en couple, entre amis ou en solo, à s’inspirer de l’univers unique et des accessoires de Dèmonia pour prendre la plume, créer des histoires et laisser parler sans retenue leur imaginaire sur le papier. Elle leur proposera également de relever quelques défis d’écriture pour les conduire jusqu’à la lecture et au partage de leurs histoires.

L’atelier vise à montrer à quel point l’écriture peut permettre de libérer ses émotions et met en exergue l’importance de l’érotisme et du désir dans la vie quotidienne. Avec un tel atelier, les participants peuvent coucher... des mots choisis sur le papier, en trouvant les mots justes pour évoquer l’érotisme, mais aussi faire monter le désir et leurs sentiments, tout en les partageant, une technique parfois plus aisée à l’écrit qu’à l’oral.

Cette libération, cathartique pour certains, permet de gagner en confiance et de s’assumer davantage dans la vie quotidienne. Le rôle du groupe est enfin prépondérant, car son soutien et sa bienveillance poussent les participants à développer leur imaginaire érotique.

« L’objectif est d’oser imaginer, oser partager ses fantasmes, oser goûter à l’écriture érotique et à une approche littéraire de sa sexualité dans un cadre sécurisant, bienveillant et chaleureux », souligne Daniel Salem, dirigeant de Dèmonia.

« Toutes les plumes sont les bienvenues », ajoute Emmanuelle Jay, qui accueillera débutants comme confirmés.

Infos pratiques et réservation.