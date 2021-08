Money, Money, Money : une bibliothèque retrace le parcours de pièces médiévales

Dans le cadre d'un projet international intitulé FLAME, dont le but est la représentation graphique de l'économie de l'Antiquité tardive et des débuts du Moyen-Âge, l'université de Princeton a coordonné les travaux de 35 chercheurs et historiens spécialisés.

Sous la direction d'Alan Stahl, responsable des collections numismatiques de la bibliothèque de l'université, et Mark Pyzyk, coordinateur des données, le projet FLAME s'est doté d'une application web retraçant le parcours de 700.000 pièces et autres artefacts relatifs à la vente et aux échanges marchands.

Particulièrement complète, l'application permet, sur une carte, de repérer les lieux où des pièces ont été trouvées, leur composition métallique, les estimations historiques relatives à l'âge de la pièce ou encore les chercheurs à l'origine de leur recension.

Il est même possible de retracer l'origine de certaines pièces à partir du métal utilisé pour le concevoir. Les différentes mines sont elles aussi placées sur la carte interactive, et reliées aux lieux où des pièces originaires de celles-ci ont été découvertes...

Pièces dont la composition révèle un lien avec la mine d'Abaršahr, dans l'actuel Iran

D'après l'université, l'application et l'usage facilité des données de recherche permettent une compréhension historique plus fine de certains événements, notamment la chute de l'Empire romain, le développement de l'Empire néo-babylonien ou encore celui de l'islam.

L'application est accessible à cette adresse.