Les livres, parmi les objets les plus égarés cet été

L’inspiration… compagne espérée de chaque artiste, plus souvent hors de portée que d’une disponibilité aimable. Alors, quand elle frappe, il faut répondre ! Pas de temps à perdre, pas de chichi – peu importe le moment, et surtout, l’endroit. C’est du moins ce que révèle J.K. Rowling, au micro de Simon Armitage sur le podcast de la BBC, The Poet Laureate Has Gone to His Shed.