Le journal Spirou organise son 7e Festival BD dans son parc 

Avec plus de 100.000 visiteurs par an, cet événement culturel de la fête de la BD belge pose ses valises pour la première fois au parc Spirou pour allier à la fois culture, pédagogie et ludique avec les attractions du parc. Depuis six ans, c’est la première fois que ce festival passe la frontière belge pour s’installer en Provence.

Il vous propose de passer 48h en totale immersion dans l'univers de Spirou, Marsus et leurs amis avec des séances de dédicaces, duels de dessins, ateliers pour petits et grands et bien d'autres activités fans et immersives ! Une occasion unique de découvrir les auteurs de vos BD favorites, de dialoguer avec eux, de repartir avec une dédicace tout en profitant des attractions présentes dans le parc.

Le Festival mettra la bande dessinée à l’honneur sous toutes ses formes et partout dans le parc, pour plaire à tous les âges : séances de dédicaces - dont une réalisée dans un roller coaster ! -, masterclasses, duels dessinés, dessins assistés par un professionnel, blind tests, quiz avec de nombreux cadeaux, tutoriels dessins, rencontres avec les membres de la rédaction du journal Spirou, jeux sur l’univers de la bande dessinée... Et encore plein d’autres surprises qui vont rythmer ce week-end !

Cet événement rejoint l’engagement pédagogique du Parc Spirou avec les écoles de la région pour placer la bande dessinée au cœur de l’apprentissage littéraire des plus jeunes. Un projet éducatif qui a pour volonté de mettre en lumière l’univers BD, avec comme support une mallette d’outils pédagogiques conçue par les équipes du parc.