Les oeuvres d’Henry David Thoreau, sauvées par sa soeur 

Au cours de sa vie, Henry David Thoreau a publié deux livres : Walden (traduit par Brice Matthieussent, aux éditions Le mot et le reste, 2017) et A week on the Concord and Merrimack Rivers (1849), qui n’a pas encore été traduit en français.

Néanmoins, la majorité de son Oeuvre a été éditée de manière posthume. Les premières éditions de ces publications ne mentionnaient alors aucun éditeur. Par le travail des biographes de cet artiste, Ralph Waldo Emerson et Ellery Channing ont ensuite été crédités - à tord - pour avoir rassemblé ces éditions et les avoir publiées.

Toutefois, Kathy Ferdorko, spécialiste en littérature, nie cette affirmation. Elle explique que c’est Sophia Thoreau, la soeur d’Henry David Thoreau, à qui revient tout ce mérite. Elle affirme : « La tâche la plus exigeante de Sophia après la mort d'Henry [1862] consistait à s'occuper de ses manuscrits laissés dans trois malles […] Plus important encore pour la postérité, et contrairement au dédain critique quant à sa capacité à le faire, Sophia a gardé ces manuscrits dans un ordre méticuleux, a choisi un éditeur pour le Journal de son frère et, à elle seule, a édité quatre volumes posthumes des essais d'Henry. »

Crédit : Henry David Thoreau, Wikipedia

Sophia : soeur, infirmière, collaboratrice et éditrice

Enfant cadette de Cynthia Dunbar Thoreau et de John Thoreau, Sophia Thoreau a reçu une éducation, qui lui a permis de devenir brièvement enseignante. La famille était reconnue comme regroupant des naturalistes passionnés. Sophia et Henry David disposaient de « similitudes de disposition, de caractère et d’intellect qui en faisaient de proches compagnons ». La famille fit face à la perte de plusieurs de ses membres : le frère John, en 1842, puis leur soeur Helen, en 1849.

En 1859 suite au décès de son père, la jeune femme reprend la direction de l’entreprise familiale de graphite et de crayon. Parallèlement, elle joua le rôle d’infirmière pour son frère Henry atteint de la tuberculose. Fedorko explique qu’elle endossa dans un même temps « un rôle professionnel en tant qu’assistante et rédactrice en chef ». Elle participa activement à la correction de ses manuscrits et fit affaire avec l'éditeur Ticknor and Fields.

En réalité, le crédit à Sophia Thoreau a commencé à lui être accordé, plutôt qu’à Emerson ou à Channing, seulement à partir de l’édition définitive de The Writings of Henry D.Thoreau. Ce dernier est un projet inauguré en 1966, et toujours en cours puisque seulement 17 des 28 volumes prévus ont été publiés par Princeton University Press. Situé dans la bibliothèque Davidson de l'Université de Californie à Santa Barbara, il est dirigé par Elizabeth Witherell, et soutenu par l'UCSB, le National Endowment for the Humanities , et le Barkley Fund. En raison de l'importance des écrits de Thoreau dans l'histoire et la culture américaine, l'édition Thoreau a été désignée comme projet NEH « We the People », en juin 2003.

Ferdorko pousse la réflexion encore plus loin. D’après « Une étude approfondie du processus de préparation du manuscrit et des lettres, des entrées de journal intime et des preuves textuelles », Sophia aurait terminé « le travail pour Excursions (1863), Les Forêts du Maine (traduit par Thierry Gillyboeuf, aux éditions Rivages), Cape Cod et Un Yankee au Canada (traduit par Simon Le Fourmis, aux éditions La Part Commune), et Anti-Slavery and Reform Papers jusqu’à leur publication. ».

Source : JSTOR

Crédit : Sophia Thoreau, Wikipedia