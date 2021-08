Environnement et culture : la bibliothèque d'Obama échappe à une procédure

Le problème surgit quand la bibliothèque des Obama décide de poser ses valises sur le site d’un parc de Chicago : une organisation à but non lucratif, Protect Our Park, épaulée par des résidents, se saisit de l’affaire. Et demande à la Cour suprême de suspendre les travaux de ce projet. Selon leurs documents, le gouvernement fédéral n’avait pas procédé aux inspections environnementales requises.

Ils clament également que cette construction « démolirait d’importantes parties de Jackson Park, des ressources historiques, ses parcs, ses arbres ». Tout cela finira par affecter « négativement l’environnement pour les êtres, le paysage historique, la faune et les oiseaux migrateurs ». En outre, toute structure conduirait à la disparition d’arbres, irrévocablement.

Les travaux ayant débuté ce 16 août, il fallait presser la justice pour obtenir un arrêt des travaux. D’autant qu’en février dernier, Barack en personne présentait officiellement son projet, l’Obama Presidential Center, destiné à ouvrir ses portes en 2021. « Notre espoir est que ce centre insuffle une nouvelle vie à l’historique Jackson Park, tout en créant des emplois, de la croissance et bien plus encore dans le South Side. »

Affaire renvoyée

La requête soumise ce 16 août n’aura pas tardé à être jugée : Amy Coney Barrett a rejeté la pétition, les demandes et les arguments, indique le tribunal dans un communiqué. Selon elle, les raisons environnementales avancées n’étaient pas suffisantes. Pourtant, Protect Our Parks avait proposé des espaces alternatifs à l’emplacement prévu. Et n’entend pas s’en tenir là.

Michael Rachlis, conseil des pétitionnaires, indique ne pas être étonné de la décision de la Cour suprême. « Nous considérons toujours que la préservation du statu quo est fondamentale pour épargner à Jackson Park des dommages irréparables. » Comme la démarche repose sur une approche écologique, la cour d’appel et le tribunal de district seront saisis à leur tour dans les prochaines semaines.

Pour l’heure, la Fondation Obama, qui appuie ces travaux, salue surtout le début de la construction. Selon un porte-parole, le rejet de la plus haute juridiction du pays équivaut à un assentiment national.

D’autant que le dossier n’est pas mince : les plaignants estiment avoir prouvé que le gouvernement a contourné les examens réglementaires et requis, mais aussi illégalement divisé le projet en deux pour éviter d’envisager d’autres emplacements. « Au fil des audiences publiques, les agences gouvernementales ont fait taire toute personne cherchant à aborder ces questions », relève la pétition.

Le projet, dont le coût final est de 700 millions $, poursuivra sa route.

Rappelons que l’Obama Presidential Center devrait comporter un musée, une bibliothèque, ainsi que des jardins et une aire de jeu.