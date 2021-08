Disparition de Jill Murphy, créatrice de Amandine Malabul

Murphy a écrit le premier roman Worst Witch, qui suivait les exploits de Mildred Hubble – ou Amadine Malabul dans sa version française – à l'école des sorcières, alors tout juste âgée de 18 ans. Il a été publié en 1974. Le huitième et dernier tome est sorti en 2018.

Résumé de l’éditeur :

Amandine est bien l'élève la plus maladroite de l'Académie de sorcellerie ! Quel désastre lorsqu'il s'agit d'apprendre à voler à son chat Petitpas ou de fabriquer la potion d'invisibilité. Sans compter les mauvais tours d'Octavie Pâtafiel... Mais un terrible complot se trame : élèves et professeurs pourraient bien être changés en grenouilles ! Retrouve Amandine à l'Académie de sorcellerie ! Malhabile et courageuse, elle ne tardera pas à te séduire.

Murphy a également publié des livres d'images, notamment la série Large family, Peace at Last ou encore The Last Noo-Noo. Aucun n’a été traduit en français.

Macmillan Children's Books a publié son dernier livre d'images, Just One Of These Days, en septembre 2020, après avoir travaillé avec Murphy pendant plus de 40 ans.

Peace at Last était le premier livre d'images de Murphy, Macmillan Cildren’s Books (1980)

Dans un communiqué, Belinda Ioni Rasmussen, directrice générale de la maison d’édition, a déclaré : « Elle avait un talent inégalé pour raconter des histoires à travers des mots et des images et, sans aucun doute, ses livres d'images sont devenus des classiques intemporels pour enfants ».

Et d'ajouter : « Jill était drôle, chaleureuse et gentille et elle était amie avec beaucoup d'entre nous. Elle laisse un grand vide dans nos cœurs chez Macmillan Children's Books et nous manquera beaucoup, notamment à moi ».

Son fils Charlie ajoute : « Je me sens plus que chanceux d'avoir eu une maman comme la mienne, et il est impossible de résumer la façon dont son absence sera ressentie. Elle avait une profondeur de caractère, une chaleur et une force de vie pas comme les autres. Elle me manque déjà tellement. »

Pamela Todd, amie et agent de Murphy depuis plus de 30 ans, a conclut : « C'est un jour triste pour les livres pour enfants. Jill était tellement créative, belle et drôle. Son génie résidait dans la façon dont l'enfant et l'adulte pouvaient s'identifier à ses histoires, qu'elle écrivait et illustrait elle-même. Jill venait juste d'entrer dans son apogée et avait tellement plus à offrir. C'est une grande perte, notamment pour moi personnellement, mais nous sommes rassurés qu'elle laisse un héritage incroyable de livres pour les générations à venir. »

Sources : BBC, Daily Mail

Crédits photo : Nic Knight / Pan Macmillan