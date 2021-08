Lorsqu’Internet s’arrache des épreuves non-corrigées 

Les premières versions inachevées de romans classiques sont depuis longtemps considérés comme des objets de collection de choix – en particulier les ouvrages datant du début du XXe siècle : à l’époque, de telles copies étaient rares, mais aussi et surtout confectionnées dans des matériaux de grande qualité.

Les grands classiques sont donc bien évidemment concernés par cette pratique – tels que The Old Man and the Sea (dans sa version française Le Viel Homme et la Mer) de Hemingway, qui serait actuellement en vente pour 28.000 $ –, mais c’est aussi le cas pour des œuvres plus récentes – comme une version non-corrigée du premier tome de Harry Potter, vendue à plus de 29.000 $. Sans surprise, le monde de l’édition a exprimé son mécontentement face à la situation.

« La politique de FSG ne tolère aucune revente de copies d’épreuves non-corrigées », a déclaré Sarita Varma, directrice de la publicité pour Farrar, Straus et Giroux. « Chaque exemplaire indique clairement qu'il n'est pas destiné à la revente. »

Très peu d’auteurs peuvent être concernés par une revente d’épreuves sur le net – quoiqu'assez le sont pour que ce soit un problème récurrent. Ceux dont le lectorat peut se montrer passionné sont les premières victimes, puisque ces ouvrages deviennent rapidement des objets de collection aux yeux des acheteurs. Une relique, en quelques sortes.

Source : eBay

Les épreuves non-corrigées, lorsque confiées à des lecteurs, sont aussi un moyen pour les maisons d’édition de créer l’évènement autour des livres avant leur sortie en librairie. Certaines personnalités sur les réseaux sociaux vont notamment organiser des journées afin de dévoiler la couverture d’un nouveau roman. De plus, en oubliant les l’efficacité des réseaux sociaux à révéler des informations à l’avance – un post sur Instagram suffit –, il existerait des communautés entières qui existent exclusivement autour du commerce ou de l’échange d’épreuves non-corrigées. Un écosystème tout entier s’est donc développé, de quoi donner du fil à retordre aux éditeurs.

D’autant que la question semble se poser pour les lecteurs : une fois le livre enfin publié, qu’advient-il des versions non-corrigées ? Que valent-elles réellement, et pourquoi ne seraient-elle finalement pas disponibles à la vente ?

Alors que la revente d’une version non-corrigée d’une œuvre post-mortem, comme à une collectionneur de livres rares, est une pratique considérée comme acceptable, les choses sont moins claires pour le cas d’un auteur ou une autrice encore en vie. Dans ce cas, en effet, l’argent généré par la vente ne revient ni à l’auteur, ni à l’éditeur. Serait-ce alors un cas de vente d’occasion revisitée ?

Source : eBay

« Cela a toujours été un casse-tête avec les épreuves non-corrigées », a déclaré David Leviathan, éditeur et directeur éditorial de Scholastic.

Les éditeurs se voient parfois obligés de prendre des mesures de sécurité supplémentaires avant des publications très médiatisées. Dans le cas du premier livre de la nouvelle trilogie de Maggie Steafwater, Call Down the Hawk (2019), Scholastic a produit moins d’une centaine d’épreuves, en prenant soin de les numéroter et de les filigraner, de manière à pouvoir être tracées.

« À BookExpo, ou à la convention de la American Library Association, vous verrez des gens prendre littéralement chaque version non-corrigée qu'ils peuvent trouver et les signer. Les auteurs plaisantaient : "Dois-je retirer ça d'eBay ?" parce qu'ils ne voulaient pas de nom, ils voulaient seulement une signature. »

Les épreuves non-corrigées ne sont pas des livres finis, même s'ils sont lus comme tels. Christine Smallwood, qui a récemment publié The Life of the Mind (Hogarth), s’est exprimée sur le sujet : « Toutes les virgules comptent, et j'ai fait des changements qui étaient plus importants que cela », a-t-elle déclaré. « Si nous nous préoccupions vraiment du genre, nous ne diffuserions probablement que des livres tout faits. Quel est l'intérêt de publier si l'industrie dit que l’épreuve est assez bonne ? »

Sources : WSJ et Business Hala

Crédits photo : Freestocks / Unsplash