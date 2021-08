Grève en bibliothèques : “Ce n'est pas contre le vaccin : notre déontologie est en jeu

L'obligation de présenter un pass sanitaire valide pour accéder aux bibliothèques publiques françaises, depuis le 9 août dernier, suscite un mouvement de défiance dans la profession, inédit depuis le début de la crise sanitaire. En quelques semaines, le personnel d'établissements situés à Paris, Toulouse, Brest ou Lyon a débrayé, refusant de contrôler les pass des usagers.

Une semaine de protestation

« Aujourd'hui, la grève ne s'est pas poursuivi à la médiathèque Grand M, pour des raisons financières », nous précise une participante au mouvement, à Toulouse, « mais elle le sera à nouveau demain, toute la journée ». Les mardi, mercredi et jeudi de cette semaine se sont déroulés devant l'établissement pour une partie du personnel, qui en a profité pour expliquer le mouvement aux usagers.

« La grande majorité d'entre eux comprennent », nous précise-t-on, « et même ceux qui ont le pass sanitaire refusent de se faire contrôler pour bénéficier d'un service public ». À la médiathèque Grand M, les agents ont remis en place un système de commande et de retrait des documents, comme au temps des confinements : « C'est un crève-cœur, mais cela permet au moins de ne pas discriminer les usagers », justifie-t-on.

Dans cet établissement situé dans le quartier du Murail, prioritaire, l'accès à d'autres services comme les ordinateurs ou une connexion internet a été maintenu grâce à une borne 4G et des tablettes, mais tous les établissements ne peuvent pas en faire autant...

L'interprofession, par la voix de trois associations, s'est exprimée sur le pass sanitaire, le qualifiant de « bombe à fragmentation pour la lecture publique » et les bibliothèques en général. Si les professionnels de la lecture publique restent divisés autour des contrôles induits par le pass sanitaire, une partie d'entre eux est décidée à se faire entendre.

“On ne veut pas de contrôle du tout”

« Nous voulons faire bouger les choses, à la manière des libraires qui ont pu obtenir la qualification de commerces essentiels avant le deuxième confinement », nous indique une bibliothécaire. Jusqu'à présent, depuis la publication des décrets de la fin juillet et de début août, le ministère de la Culture est resté douloureusement muet sur le sujet. Les vacances, peut-être ?

Parmi les professionnels mobilisés, un certain nombre sont bel et bien vaccinés, mais refusent l'idée des contrôles en bibliothèque. À Toulouse, un agent de sécurité envoyé par la mairie pour les effectuer a même été renvoyé par les bibliothécaires. « Ce n'est pas contre le vaccin : notre déontologie est en jeu. Ce que nous voulons, c'est pas de contrôle du tout. À partir du 30 septembre, le pass sera obligatoire pour les enfants de 12 à 17 ans : celui qui viendra pour travailler sur son exposé, nous allons devoir le renvoyer ? C'est impensable. »

Après une crise sanitaire complexe pour les bibliothécaires, assurant un service sans interruption malgré les confinements, les contrôles du pass sanitaire tombent très mal. La perspective de les effectuer inquiète nombre d'agents, et plus encore de devoir contrôler ses collègues, à partir du 30 août prochain.

COVID: des bibliothécaires au bord de « l'épuisement »

Selon les informations du ministère de la Fonction publique, les « responsables des lieux et établissements » où le pass est obligatoire peuvent contrôler les justificatifs, mais aussi « habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte ». Et, en cas d'absence de pass pour un agent, la suspension immédiate tombera.

« Il s’agit d’une mesure prise dans l’intérêt du service pour des raisons d'ordre public afin de protéger la santé des personnes », indique le ministère. Éventuellement, cette suspension pourra être levée avec l'attribution d'un autre poste, non-soumis à l’obligation de passe ou en télétravail.

Cette suspension interrompt la rémunération, mais aussi le versement des primes et indemnités et le droit à congé, ou encore les droits à pension. Sont toutefois maintenus les droits à congé de maladie et les droits à avancement d’échelon et de grade.

Des mairies tendues

Dans les villes où se déroulent les grèves, la marge de manœuvre est mince pour les tutelles, coincées entre les grèves des agents et les directives gouvernementales. Plusieurs syndicats sont d'ores et déjà montés au créneau pour dénoncer l'instauration du pass sanitaire dans des bibliothèques, notamment la CGT et le syndicat Sud. À Grenoble, c'est carrément l'intersyndicale au grand complet qui fait front (CGT, CFDT, FO, Sud, CNT, CFTC).

Dans un communiqué, cette dernière dénonce « la discrimination de l’accès par les usagers et usagères au service public à cause du contrôle du passe sanitaire », mais aussi « la mise en danger de l’ensemble des agents et agentes. Le personnel chargé de procéder au contrôle du passe sanitaire des citoyens désirant se rendre dans une bibliothèque du réseau affronte quotidiennement le mécontentement et la colère des usagers. »

GREVE: face au pass sanitaire, la grogne monte dans les bibliothèques

À l'origine d'un préavis de grève à partir du 24 août prochain, l'intersyndicale dénonce aussi des menaces « de sanctions par la Ville de Grenoble ». À Toulouse, la mairie aurait de son côté vivement recommandé aux bibliothécaires de ne pas s'adresser aux médias. En lien avec les autorités de la Ville rose, nous attendons des précisions.

Ironie de la situation, le maire de Grenoble, Éric Piolle, est cosignataire d'une tribune dénonçant le pass sanitaire et une décision « autoritaire », quand celui de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, s'est dit « plutôt favorable » à une vaccination obligatoire... Dans la plupart des cas, le devoir de réserve reste opposé aux bibliothécaires récalcitrants aux contrôles des pass sanitaires.

Nous avons, bien évidemment, sollicité le ministère de la Culture, qui n'a pas encore répondu à nos questions.

Photographie : illustration, Mat Napo, via Unsplash