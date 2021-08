Gundaar, le film canadien sur lequel travailla Moebius - en vain

Moebius intervenait régulièrement pour des longs-métrages, principalement en matière de conception graphique et autres story-boards, pour les costumes ou l'apparence générale des personnages. On lui doit par exemple l'aspect des aliens de Space Jam, ou encore quelques contributions à Alien, le huitième passager (1979) de Ridley Scott, aux côtés de Hans Ruedi Giger.

Ses dessins furent aussi à l'origine certains films d'animation, comme Les Maîtres du temps (1982), de René Laloux, le réalisateur qui avait signé La Planète Sauvage en 1973.

Comme le désormais culte Dune d'Alejandro Jodorowsky, qui ne vit jamais le jour, Moebius participa à un autre film finalement avorté : Gundaar.

Le réalisateur et scénariste canadien Max Fischer devait réaliser Gundaar, dont le scénario primaire évoquait « un film post-apocalyptique », selon Sylvain Despretz, artiste storyboarder qui collabora avec Moebius sur le projet. De ce potentiel film, il ne subsiste aujourd'hui plus que les dessins de Despretz et Moebius pour quelques concepts, réalisés au milieu des années 1990.

« Jean [Giraud, alias Moebius] et moi travaillions souvent ensemble à l'époque », explique Sylvain Despretz. « J'étais une sorte d'assistant et il est tout à fait logique que ces dessins soient signés de son nom, puisqu'il vendait [aux producteurs] son style et son expertise. » En duo, les deux artistes réalisent les dessins : Despretz réalise un croquis, ensuite finalisé et colorisé par Moebius.

Retrouvé par Heavy Metal, l'équivalent américain de Métal hurlant, les dessins rendent compte d'un réel investissement, mais le film ne verra jamais le jour. Sylvain Despretz, lui, mène une carrière exemplaire dans le domaine du story-board, et a notamment travaillé sur Gladiator (2001) de Ridley Scott, The Fountain (2003) de Darren Aronofsky ou, plus récemment, Valérian et la Cité des mille planètes (2017) de Luc Besson.

D'autres dessins sont visibles à cette adresse.