Dans les pays arabes, une campagne pour inciter à lire

Ahmed Al Ameri, président de la Sharjah Book Authority, est la personnalité derrière cette campagne. Déjà responsable d’évènements tels que la Foire internationale du livre annuelle de l'émirat, le Festival de lecture pour enfants de Sharjah, ou encore le projet de zone franche de l'édition Sharjah Publishing City, Al Ameri a ainsi souhaité changer l’image de la lecture.

« Nous voulons plus de diversité », dit Al Ameri, « et plus de livres, et plus de lecteurs lisant dans tous les domaines ».

La campagne « You’re Into Books » insiste donc sur la diversité humaine, avec de nombreuses affiches qui représentent des personnes très différentes — des enfants, des jeunes, des parents, un passionné d’équitation ou un autre amoureux de pizza. Et le slogan de la campagne est évocateur : « Si vous aimez quelque chose, vous aimez les livres ». En d'autres termes, quel que soit votre intérêt, il existe un livre à ce sujet qui saura vous intéresser.

La campagne use également de codes QR, de façon à offrir des remises sur les livres — remises qui vont parfois jusqu'à 50 %.

Une diversité mise en avant

Cette initiative cherche à s'adresser directement au lecteur-consommateur, où chaque personne concernée est d’abord intéressée par le yoga, la chimie ou la mécanique, avant de pouvoir se plonger dans un livre.

« Personne n'est né avec des livres entre les mains », a expliqué Al Ameri, « mais les gens aux intérêts variés deviennent des lecteurs permanents lorsqu'ils trouvent ce livre, un certain livre, celui qui signifie quelque chose pour eux ».

Loin de l’élitisme qui peut parfois être associé aux livres, donc, « You’re Into Books » cherche à convaincre que chacun peut trouver du plaisir dans la lecture. Un message résumé par Al Ameri, puisque « pour chaque passion, passe-temps ou intérêt, pour tout dans la vie… il y a un livre ».

En plus des affiches, réparties dans plusieurs villes d’émirats, une vidéo — en arabe et en anglais, pour plus d’accessibilité — a été déployée sur les réseaux sociaux.

Signalons que le message assez consensuel autour de la diversité se heurte à une certaine réalité, toujours en vigueur dans l'Émirat : l'opposition politique au Sultan bin Mohammed al-Qasimi, au pouvoir depuis 1972, reste extrêmement compliquée, la censure s'exerce encore régulièrement et des relations homosexuelles peuvent valoir des peines de prison...

Source : Publishing Perspectives

Crédits photos : Sharjah Book Authority