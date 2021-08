Décès de Raoul Cauvin, cocréateur des Tuniques bleues et de Cédric

Né en 1938 à Antoing, en Belgique, Raoul Cauvin faisait partie des auteurs les plus fidèles de la maison d'édition Dupuis, spécialisée dans la bande dessinée franco-belge. Entré en 1960 au sein de la maison, en tant que dessinateur de grilles de mots croisés et lettreur, il travaille ensuite sur la réalisation de dessins animés.

Ce n'est qu'en 1967 qu'il parvient à placer plusieurs de ses scénarios : sa carrière est alors lancée, et prendra rapidement de l'ampleur. La rencontre avec Claire Bretécher et l'entrée dans le magazine Spirou lui permettent de trouver sa place et, en 1968, il cocréé avec Louis Salvérius la série Les Tuniques bleues.

Scénariste extrêmement prolifique, il a participé avec différents dessinateurs à une trentaine de séries de bandes dessinées, parmi lesquelles L'Agent 212 (avec Daniel Kox), Cédric (avec Laudec), Cupidon (avec Malik), Les Femmes en blanc (avec Philippe Bercovici). Il a signé des albums d'autres séries dont il n'est pas le créateur, comme Boule et Bill, Natacha ou encore Spirou et Fantasio.

« Nous ne savons pas pourquoi on dit toujours "mille mercis". Il en faudrait bien mille fois plus encore pour lui témoigner toute notre reconnaissance. En tant que collègues des Éditions Dupuis bien sûr, mais aussi en tant que lecteurs. Pour son exigence, sa fidélité aux gens, à ses dessinateurs, les équipes de Marcinelle et à la maison Dupuis », a souligné l'éditeur sur Facebook.

En septembre 2019, Raoul Cauvin avait annoncé qu'il arrêtait la série Les Tuniques bleues, passant le flambeau au duo BeKa, qui rassemble Bertrand Escaich et Caroline Roque, et au dessinateur Jose Luis Munuera. Le tome 64 des Tuniques bleues, intitulé Où est donc Arabesque ?, dernier scénario signé par Cauvin, sera publié par Dupuis le 15 octobre prochain.

Le résumé de l'éditeur pour Où est donc Arabesque ? :

De retour de mission, Blutch découvre qu'Arabesque a été réquisitionnée par une autre unité nordiste ! Ivre de rage, il parvient à convaincre Chesterfield de partir à la recherche de son cheval. Un dangereux et hilarant road movie attend le célèbre duo...

Atteint d'un cancer, Raoul Cauvin avait fait part à ses lecteurs de sa disparition prochaine, en mai dernier. « Encore quelques mois à vivre avant d’aller, là-haut, rejoindre tous ceux qui m’ont précédé. Fallait bien que ça m’arrive un jour », écrivait-il alors sur son blog.