Oslo : Deichman Bjørvika nommée bibliothèque de l'année 2021

Deichman Bjørvika, tête du réseau des 23 établissements de la ville d'Oslo, a été élue bibliothèque de l'année 2021 dans le cadre du congrès annuel de l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, organisation mondiale de bibliothécaires.

Ouverte depuis le mois de juin 2020, cet établissement très récent s’étend sur pas moins de six étages et abrite plus de 450.000 documents. Avec une superficie de plus de 13.500 m2, l’établissement donne accès à des espaces de création bien équipés : cinéma, zones de jeux, de détente, restaurant, mais aussi studios de radios, salles de conférences ou encore espace d’expositions.

La bibliothèque est tournée vers les nouvelles technologies. Ainsi, les usagers pourront bénéficier des services de pointe et utiliser tous les équipements mis à disposition, dont les imprimantes 3D. Ou simplement, profiter de la vue sur le fjord d’Oslo.

« Le prix de la bibliothèque publique de l'année vise à rendre hommage à des modèles du genre, et la bibliothèque gagnante — Deichman Bjørvika — en est un brillant exemple. Un bâtiment magnifique et impressionnant, qui doit guider le futur de l'architecture, dans le domaine des bibliothèques », a souligné Jakob Lærkes, directeur des bibliothèques de Gladsaxe (Danemark) et président du jury.

D'après lui, le jury a été particulièrement impressionné par la capacité de la bibliothèque à combiner souci de l'environnement et grandeur architecturale.

Knut Skansen, directeur de l'établissement, indique que ce prix « confirme le choix d'Oslo pour ses habitants, avec une bibliothèque de premier ordre ».

Le prix est doté à hauteur de 4200 €, avec le soutien d'un sponsor, le créateur de logiciels Systematic A/S. Deichman Bjørvika succède à la bibliothèque Oodi, à Helsinski, en Finlande.

Photographie : Deichman Bjørvika, à Oslo (Bernt Rostad, CC BY 2.0)