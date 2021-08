São Paulo rend finalement hommage à Carolina Maria de Jesus

En novembre 2020, l’Institut Pólis a analysé les 367 monuments répertoriés dans la capitale brésilienne. Sur ces derniers, 200 représentent des personnes, et seulement 24 sont identifiées comme des femmes, dont une seule noire : la statue Mãe Preta, à Largo do Paissandu.

Cássia Caneco, chercheuse à l’Institut, a souligné : « Plus important que de prendre ou de poser [des statues], c'est le débat qui s'ouvre. Se regarder et se voir représenté de manières multiples et diverses peut en quelque sorte reconstituer la dignité de ces personnes. »

Face à cette injuste réalité, São Paulo a décidé d’accueillir 5 nouvelles statues, à l’effigie de personnalités noires. Les travaux devraient commencer dans moins d’un mois et les autorités compétentes espèrent ne pas dépasser six mois d’installation. Parmi les personnalités représentées par ces statues, on compte l’écrivaine Carolina Maria de Jesus.

La statue à son image sera installée dans le Parque Linear Parelheiros, où la femme vécut pendant de nombreuses années. Elle se trouvera à proximité du Women’s Citizenship Center et du Carolina de Jesus Reading Point. Parmi les autres statues, qui seront préparées à la rentrée, on note le musicien Geraldo Filme, l’athlète olympique Adhemar Ferreira da Silva, la danseuse de samba Deolinda Madre et le chanteur Itamar Assumpção.

Une oeuvre remise en avant

Née en 1914, à Sacramento (Minas Gerais), Carolina Maria de Jesus était une écrivaine, compositrice et poète brésilienne. Après avoir quitté sa ville natale, elle part s’installer à São Paulo, où elle s’installe dans la favela Canindé. Son quotidien était alors de travailler comme ramasseuse de déchets le soir. À travers l’écriture, elle trouve le refuge nécessaire pour exprimer son quotidien.

En 1960, grâce au journaliste Audálio Dantas, elle publie son roman Le dépotoir : le journal intime de Carolina Maria de Jesus (traduit par Violante do Cante, aux éditions Stock en 1962). Celui-ci fait un succès retentissant. Il a été depuis traduit en 16 langues et vendu environ à 3 millions d'exemplaires. Un autre de ses livres, Quarto de Despejo : Diário de uma favelada, de 1961 (Ma vraie maison, publié aux éditions Stock en 1964) a connu lui aussi un important succès.

Aujourd’hui, le travail de Carolina Maria de Jesus est de nouveau d’actualité sur le marché de l’édition. En effet, le journal brésilien Correio Braziliense s’est entretenu avec sa fille, Vera Eunice de Jesus, concernant l’édition de deux futurs volumes des textes de sa mère. Elle explique la difficulté à faire respecter l’écriture de sa mère, sa manière personnelle de parler de sa condition, et la volonté des éditeurs de corriger des mots et des expressions, dans un souci d’exigences orthographiques scolaires. Finalement, elle a su parvenir à conserver l’oralité des textes de sa mère.

Grâce au succès de son premier ouvrage, l'autrice a pu quitter la favela où elle résidait pour venir s’installer à Santana. Pour sa fille, ce déménagement a marqué un tournant dans sa vie. Ce fut notamment la période durant laquelle elle fut particulièrement confrontée au racisme et à la discrimination, pour sa couleur et pour ce que les gens considéraient comme un manque d’éducation. Pour Vera Eunice, « elle était en train d’acquérir un style plus lettré ».

Toute une équipe de chercheurs, assistés par Vera Eunice de Jesus, travaille sur des manuscrits restants. Au total, Carolina Maria de Jesus aurait laissé sept romans, plus de 100 poèmes, cinq pièces de théâtre et 37 journaux intimes. Alors qu’une partie de cette collection a été confiée à Sacramento, Vera affirme que cette dernière est mal exploitée est assure qu’un complexe culturel devrait bientôt abriter l’œuvre de sa mère. L’Institut Moreira Salles a déjà manifesté son envie de recevoir ces archives.

De son côté, révoltée par les biographies faites sur sa mère — Carolina, Biographie Uma, de Tom Farias, paru aux éditions MALE et Cinderela negra, de José Carlos Sebe Bom Meihy, aux éditions ‎ Editora UFRJ —, qui font état de rumeurs de maltraitance et qui la qualifient d’alcoolique, la femme a pris l’initiative d’écrire elle-même « la vraie biographie de Carolina ».

via G1 Globo, Instituto Pólis, Correio Braziliense

Crédit : Carolina Maria de Jesus dédicassant son livre Quarto de Despejo. Août 1960. Archive Nationale — Wikipédia.