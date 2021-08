Quitter un poste de libraire à Paris, pour sa propre librairie à Compiègne

Lors d’un précédent entretien, Lucie Thibaut, cofondatrice de la librairie Le pied à terre à Paris, parlait d’alignement d'astres lorsqu’elle évoquait la création de cette librairie du 18e arrondissement en septembre 2020.

Camille Defourny nous raconte aussi l’histoire d’une suite d’évidences, de son premier rejet catégorique et spontané — caractéristique d’une personne installée et enracinée à Paris depuis plusieurs années à qui l’on propose de s’installer dans le nord — aux enchaînements de plusieurs événements sans lesquels elle n’aurait jamais pu racheter une librairie de 400 m2. Depuis 2016, elle a repris La Librairie des signes, à Compiègne.



« Pas mal de signes [lui] ont fait signe à la librairie des signes. Pourtant, au départ, rien n’était joué. (…) Reprendre une librairie dans le nord ? Immédiatement, j’ai dit “non” » amorce-t-elle. À ce moment-là, Camille était libraire salariée à la librairie parisienne Comme un roman, en plein Marais. Avant, elle avait fait ses armes en Hongrie, en devenant propriétaire avec sa sœur à seulement 23 ans de la librairie de l’Institut français de Budapest.



Camille poursuit : « Je me suis dit : “Quand même, je l’ai déjà fait à Budapest ce serait intéressant à refaire.” Donc l’idée a fait son chemin. On était au mois d’octobre, je me suis rendu compte que c’était 40 minutes de train si on a de la chance. J’avais une journée de libre. J’ai donc été faire un tour à la librairie. »

Quand Coraline lui demande ce que la Camille d’aujourd’hui dirait à la Camille de 2004, quand elle s’est lancée avec sa sœur à Budapest, elle répond naturellement « T’inquiète pas, ça va bien se passer (…) C’est une vraie chance quand on découvre un métier que l’on n’imagine pas ne plus faire. C’est encore mon cas. »

Mais ça change quoi d’être libraire à Budapest, Paris ou Compiègne ? D’être propriétaire, gestionnaire ou salarié ? Comment on en vient à reprendre une librairie de 400 m2 dans une ville de 100 000 habitants ? À quoi s’attache-t-on pour la faire avancer ?



« Tout change entre Compiègne et Budapest », commence Camille Defourny. Elle vous en dit plus dans cet épisode.

crédit photo : La Librairie des signes