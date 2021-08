Deux nouveaux livres de Werner Herzog, “intrigué par les extrêmes de l’humanité

Stuart Williams, directeur de publication, et Jörg Hengsen, directeur éditorial, ont acheté les droits de publication britanniques des ouvrages de Werner Herzog à l’éditeur allemand Friederike Barakat, de la maison Carl Hanser. Appartenant au groupe de Random House, Penguin Press publiera simultanément ces œuvres aux États-Unis.

Le premier fruit de cette transaction est The Twilight World, qui sera traduit par le poète Michael Hofmann et publié dès l’été 2022. L'intrigue de cet ouvrage se centrera sur l’histoire de Hirō Onoda. Pendant 29 ans, alors que l'armistice de la Seconde Guerre mondiale avait été signé, ce jeune soldat japonais a continué à défendre l'île de Lubang, située aux Philippines.

Pour Jörg Hensgen, « [Le portrait] émouvant de la lutte apparemment insensée d'Onoda offre une profonde méditation de la condition humaine ».

Par la suite, très certainement en 2023, la maison publiera les mémoires de Herzog, qui retracera la vie de l’auteur et surtout toutes ses années passées dans l’industrie cinématographique. Pour le directeur éditorial, ces dernières sont « [r]emplies à ras bord d'histoires mémorables et d'observations poignantes [et] jetteront une lumière fascinante sur les influences et les idées qui animent la créativité d'Herzog et qui ont façonné sa vision unique du monde ».

Werner Herzog : auteur et cinéaste

Né à Munich, en 1942, Werner Herzog vit aujourd’hui à Los Angeles. Son œuvre culturelle repose sur de nombreux films : Aguirre, la colère de Dieu (1972), Fitzcarraldo (1982) ou encore des documentaires comme Grizzly Man (2005) et La Grotte des rêves perdus (2010). En outre, il a écrit aussi plusieurs livres dont Scenarios, publié par l’University of Minnesota Press, en 2017, et Conquest of the Useless (HarperCollins, 2010).

Certains de ses livres ont été traduits en français dont Le Pays où rêvent les fourmis vertes (traduit par Hélène Belletto, aux éditions POL, 1985), Sur le chemin des glaces (traduit par Anne Dutter, aux éditions Payot, 2016), Manuel de Survie (aux éditions Capricci, 2008) ou encore la Conquête de l’inutile (aux éditions Capricci, 2009), que l’auteur définit comme une « œuvre de prose, un rêve ou un délire en état de fièvre ».

Pour Hensgen, ces œuvres montrent que « Werner Herzog a toujours été intrigué par les extrêmes de l’humanité ».

Pour en découvrir davantage sur cet artiste, les éditions Capricci ont publié Manuel de survie, en 2008. Ce livre-témoignage retranscrit son entretien avec Hervé Aubron et Emmanuel Burdeau.

via The Bookseller

Crédit : Werner Herzog à la Mostra de Venise 2009 - CC BY-SA 2.0