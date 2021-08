Une rentrée dynamique pour les Bibliothèques de la Ville de Lausanne

La rentrée se place donc sous le signe d’un accueil de taille pour les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, galvanisé par une normalité enfin retrouvée, de nouveaux horaires et un programme culturel foisonnant.

Tous les services proposés par les six bibliothèques du réseau, du prêt de documents à l’accueil des groupes en passant par la lecture des journaux, les espaces de travail et les accès aux ordinateurs, sont en effet à nouveau disponibles.

De nouveaux horaires sont inaugurés, proposant dès le 1er septembre 2021 un élargissement des heures d’ouverture afin de répondre aux besoins et pratiques des usagères et usagers. Des ouvertures matinales sont ainsi proposées dans les Bibliothèques Jeunesse, Montriond et Chailly. Quant aux Bibliothèques Chauderon et Jeunesse, elles prolongent leurs horaires le samedi.

Le programme culturel Lire à Lausanne, qui regroupe toutes les activités proposées par le Service des bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne, par ailleurs en charge de la politique du livre, propose plus de 150 activités cet automne pour tous les publics, des contes et ateliers pour enfants aux rencontres littéraires.

Parmi les nouveautés 2021 : la création de clubs de lecture New Romance et essais, de l’aide à la rédaction en présence d’une écrivaine publique ou des ateliers pour enfants « La pub dans mon assiette » dans le cadre de la thématique annuelle « Je mange, donc je suis ». Magazine enrichi d’interviews des personnalités programmées, telles Philippe Ligron, Pascal Bruckner ou Bruno Pellegrino, le programme est disponible en version imprimée dans les bibliothèques du réseau.

Enfin, dès la semaine prochaine et pour un mois, un « kit rentrée » comprenant le programme culturel Lire à Lausanne de l’automne, le guide pratique des Bibliothèques et une petite douceur sera remis à chaque visiteuse et visiteur.

Pour rappel, la Ville de Lausanne offre un réseau de six bibliothèques réparties dans différents quartiers, ainsi qu’un Bibliobus circulant en périphérie du centre-ville. Plus de 250.000 documents (livres, DVD, livres audio, revues, etc.) peuvent être commandés et récupérés dans le site du choix du public.

Le programme de Lire à Lausanne est à découvrir dans son intégralité ci-dessous :

Informations pratiques

Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne – Service des bibliothèques et archives

Place Chauderon 11

1003 Lausanne

+41 21 315 69 15