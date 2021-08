Afghanistan : Massoud, le rebelle assassiné

Les Éditions de l'Aube feront paraître le 2 septembre prochain Massoud, le rebelle assassiné, le nouvel essai d'Olivier Weber dans lequel l'auteur livre un portrait intimiste du commandant ainsi que de l'Afghanistan, qu'il a longuement connu. Figure de proue de la lutte contre les fondamentalistes, le commandant Massoud a été assassiné lors d’une opération-suicide en Afghanistan, l’avant-veille des attentats du 11 septembre 2001.

Qui était véritablement le célèbre combattant ? Un simple résistant ? Un seigneur de la paix ? Un militant des droits humains dans un Orient ravagé par le fanatisme ? Un poète féru de vers persans et français perdu dans la guerre ? Vingt ans après sa mort, Olivier Weber, qui l’avait longue­ment rencontré et avait côtoyé ses partisans pendant une vingtaine d’années de voyages en Afghanistan, revient sur son message de paix et de concorde entre les peuples.

Olivier Weber est écrivain-voyageur et grand reporter. Prix Joseph-Kessel, Prix Albert-Londres, Prix de l’Aventure, Prix du Livre européen et méditerranéen, il a couvert de nombreux conflits, de l’Afghanistan à l’Irak et à la Syrie, qui lui ont inspiré des récits de voyage, des romans ou des essais.