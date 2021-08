Non loin de Rimbaud, Germain Nouveau, poète illuminé

De récentes recherches démontrent qu’il serait le véritable auteur d’une partie des textes regroupés sous le titre Illuminations. « Il fut dans le grand secret de Rimbaud (...) Saura-t-on jamais quelle part de réciprocité fut mise alors entre ces deux êtres de génie ? », s'interrogeait André Breton.

Et voici qu’en salles, le 13 octobre prochain, sortira le long-métrage documentaireLe poète illuminé, Germain Nouveau (1851-1920), réalisé par Christian Philibert, produit par Les Films d’Espigoule en coproduction avec L’association Les Amis d’Espigoule et recommandé par l’AFCAE.

PORTRAIT: Germain Nouveau, autre vagabond

Conçu comme une enquête historique, littéraire et philologique, le film de Christian Philibert, tourné sur une période de 25 ans, relate la vie de Germain Nouveau et les recherches des principaux spécialistes. Porté par de nombreux extraits de textes et illustré par une abondante iconographie, il dévoile l’itinéraire de cet artiste hors du commun et lui offre la place qui lui revient dans l’Histoire de la poésie.

La sortie du film est accompagnée par une importante exposition "Germain Nouveau, L'ami de Verlaine et Rimbaud" à la Bibliothèque Méjanes (site Michel Vovelle) d’Aix-en-Provence, reportée d’un an à cause de la crise sanitaire et programmée du 2 octobre au 31 décembre 2021.