De nouveaux ouvrages féministes cosignés par Chelsea Clinton à paraître

Chelsea Clinton n’en est pas à son coup d’essai en littérature, puisqu’elle a déjà écrit un certain nombre de livres par le passé. À présent, 10 nouveaux albums ainsi qu’un livre illustré devraient voir le jour dès l’année prochaine. Les livres en question s'ajouteront à sa série She Persisted lancée en 2017, qui raconte les histoires de femmes inspirantes dans l'histoire et la vie contemporaine des États-Unis.

Le titre de cette série tire son nom d'un échange célèbre qui a eu lieu cette même année, lorsque le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a cité une règle sans origine fondée pour arrêter un discours de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren — cette dernière critiquait la nomination par l'administration Trump de Jeff Sessions au poste de procureur général.

« La Sénatrice Warren prononçait un long discours », avait alors déclaré McConnell. « Elle enfreignait le réglement. Elle a été prévenue. On lui a donné une explication. Néanmoins, elle a persisté. »

L’expression « Néanmoins, elle a persisté » est devenue un slogan féministe, qui orne depuis quelque temps des chemises, des tasses, ainsi que d'autres titres de livres. Elle a aussi été reprise dans le travail de Patima Rao Gluckman en 2018, Nevertheless, She Persisted : True Stories of Women Leaders in Tech (Néanmoins, elle a persisté : histoires vraies de femmes leaders dans la technologie). Cette série d'entretiens a permis à 19 femmes à raconter leurs histoires, destinées à inspirer des générations de femmes.

TELEVISION : une série adaptée du livre de Hillary et Chelsea Clinton

La dernière série de livres comprendra donc She Persisted in Science: Brilliant Women Who Made a Difference, qui présentera des passages sur l'infirmière pionnière Florence Nightingale, la primatologue Jane Goodall et la militante climatique Greta Thunberg. Apparaitront aussi des profils comme ceux de Rebecca Lee Crumpler, Ynes Enriquetta Julietta Mexia, Grace Hopper, ou encore Rosalind Franklin, parmi d’autres.

D'autres volumes, coécrits avec Kelly Starling et Tae Keller, se concentreront sur des icônes telles que Coretta Scott King, Maya Lin, Malala Yousafzai et Temple Grandin.

« C'est toujours le bon moment pour partager des histoires inspirantes sur des femmes qui ont persisté dans la science, et il est particulièrement important maintenant de mettre en lumière les femmes scientifiques et leurs contributions à notre santé publique commune, à la lutte contre le changement climatique et bien plus encore », a déclaré Chelsea Clinton.

Et d’ajouter : « Je suis également honorée de m'associer à dix écrivains brillants, aux côtés d'Alexandra Boiger et de l'artiste Gillian Flint, pour poursuivre la série d'oeuvres She Persisted. Ensemble, nous partagerons des histoires approfondies sur dix autres femmes inspirantes qui montrent aux jeunes lecteurs qu'ils peuvent rêver grand, persister et faire une vraie différence. »

She Persisted in Science sortira en librairie dans sa version originale anglaise le 1er mars 2022, comme annoncé par Philomel Books, filiale de Penguin Random House.

via The Independent

Photographie : Chelsea Clinton en 2016 (Lorie Shaull, CC BY-SA 2.0)