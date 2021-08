États-Unis : 750 000 $ pour mettre en valeur la poésie africaine

Initialement créé en 2017, The African Poetry Digital Portal documente le travail des poètes africains et fournit un accès numérique aux artefacts, matériaux et recherches créatifs et intellectuels connexes. Ce projet, porté par The African Poetry Book Fund, est composé de deux sections principales, « les poètes africains contemporains » et « les poètes africains et la poésie dans l'actualité ».

En tant que philanthrope dans les domaines des arts et des sciences humaines aux États-Unis, la Fondation Mellon cherche à créer « des communautés équilibrées, où les idées et l'imagination peuvent prospérer ». Elle soutient ainsi des établissements en leur accordant des subventions : dans ce cas précis, d’une durée de trois ans, cette subvention a pour vocation de soutenir les prochaines phases de développement du portail.

L'objectif est donc d'étendre la recherche et l'érudition relatives à la poésie africaine, mais aussi de se joindre à d'autres institutions pour créer un centre de collections numériques, de façon à donner accès aux documents détenus par des institutions du monde entier.

L’équipe en charge de ce projet sera dirigée par Kwame Dawes, professeur d'anglais, et Lorna Dawes, professeure agrégée des bibliothèques universitaires, pour développer ce portail.

« Les poètes ont toujours compris qu'ils faisaient partie d'une ancienne tradition qui remonte à l'Antiquité », a déclaré Kwame Dawes. « Malheureusement, le racisme et d'autres formes de dynamique de pouvoir ont limité notre connaissance des héritiers de cette tradition dans les parties du monde qui ont été exploitées. Le fait est que des pratiques et traditions poétiques riches et sophistiquées ont toujours existé dans les sociétés africaines et continuent de prospérer en Afrique. »

Lorna Dawes supervisera le travail de l'équipe des collections dans la planification du centre des collections, avec l'archiviste Mary Ellen Ducey, la bibliothécaire chargée des métadonnées Margaret Mering et le spécialiste du droit d'auteur Paul Royster, en tant que conseillers.

« Notre travail, nous l'espérons, mettra cette continuité en lumière et, ce faisant, donnera aux poètes une chance d'engager cette tradition dans le cadre de leur compréhension de la forme et de la pratique poétique », a ajouté Kwame Dawes. « Ce fut un immense honneur de former des partenariats avec des personnes venus d'institutions aussi vénérables du monde entier. »

Le chancelier Ronnie Green a déclaré qu'il était enthousiasmé par le travail universitaire qui sera rendu possible par la subvention de la Fondation Mellon : « Grâce à la poésie, l'humanité a un pouvoir spécial pour exprimer nos pensées les plus profondes et nos sentiments les plus forts », a-t-il déclaré.

Faire vivre la poésie africaine

Le portail est étroitement associé à l'African Poetry Book Fund, une entreprise d'édition qui a produit de nombreux volumes de poésie signés par des poètes africains. L’association promeut le développement et la publication des arts poétiques à travers ses séries de livres, concours, ateliers et séminaires, et à travers ses collaborations avec des éditeurs, des festivals, des agents de réservation, des collèges, et toutes autres entités qui partagent un intérêt pour les arts poétiques d'Afrique.

En partenariat avec les presses universitaires du Nebraska et la maison Akashic Books, le travail de près de 100 poètes africains a été publié en six ans.

La subvention de la Fondation Mellon représente une initiative particulièrement pertinente pour la poésie africaine. En effet, elle permettra le soutien de six assistants de doctorat en recherche, de trois subventions de recherche en humanités numériques et d’un total de 78 bourses de recherche pour étudiants et chercheurs. De plus, sera ainsi financé le travail d’une équipe technologique de quatre personnes du Center for Digital Research in the Humanities du Nebraska – afin de développer le nouveau prototype de portail – et 11 bourses supplémentaires.

Un travail de collaboration internationale

Kwame et Lorna Dawes ont travaillé en étroite collaboration avec le personnel de la Fondation de l'Université du Nebraska, avec l'aide du Center for Digital Research in the Humanities et du Bureau de la recherche et du développement économique pour préparer la demande de subvention finale.

« Grâce à la direction précise et visionnaire du professeur Dawes, le département d'anglais de l'UNL s'est imposé au cours des cinq dernières années comme l'un des meilleurs endroits aux États-Unis pour étudier la poétique africaine », a déclaré Marco Abel, chaire d'anglais à l'université du Nebraska. « Avec le soutien de Mellon, ce projet est désormais prêt pour une transformation institutionnelle massive. »

Mark Button, doyen du College of Arts and Sciences du Nebraska, et Claire Stewart, doyenne des bibliothèques, ont déclaré que le généreux soutien de la Mellon Foundation conduira à davantage de bourses et d'informations sur la littérature africaine.

« Nous avons une opportunité remarquable de surmonter la distance, en unifiant en un seul endroit des informations sur les poètes et la poésie africains, et en reliant les collections qui abritent leur travail en Afrique et dans la diaspora », a déclaré Stewart.

Button a lui affirmé que le portail permettait d’offrir un accès public équitable aux œuvres créatives et à la recherche sur la poésie africaine. De plus, il espère que le portail est voué à devenir « un projet intellectuel et créatif d'envergure au sein du Collège des arts et des sciences pour les années à venir ».

En effet, le projet a déjà attiré bon nombre de partenaires d'Afrique et d'ailleurs : l'Université du Cap en Afrique du Sud, l'Université de Lomé au Togo et l'Université du Ghana ; l’Université d'Oxford et l’Université de Cambridge au Royaume-Uni ; et enfin l'Université Northwestern, l'Université du Michigan et la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis.

via Nebraska Today

Crédits photo : Lorna and Kwame Dawes, Obsidian Foundation