Ministère de la Culture : Yannick Faure, chef du service des affaires juridiques et internationales

Directeur du cabinet du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) depuis février 2019, Yannick Faure prendra donc la tête du service des affaires juridiques et internationales au secrétariat général du ministère de la Culture dès le 1er septembre prochain.

Ce service comprend deux sous-directions, celle des affaires juridiques et celle des affaires européennes et internationales.

La sous-direction des affaires juridiques « assure une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès des directions générales du ministère, notamment en matière de droit public, de droit privé, de droit social, de droit du numérique, de droit européen et international, de commande publique et de règlement amiable des litiges ».

Celle des affaires européennes et internationales, pour sa part, assure la représentation du ministère « auprès des organisations internationales et des institutions de l'Union européenne », « prépare les positions du ministère en lien avec les directions et services et conduit les négociations » et développe « la coopération bilatérale et la promotion de l'offre d'expertise de l'ensemble du ministère ».

