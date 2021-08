Josée Marie Lo Thong nommée directrice des affaires culturelles de La Réunion

Josée Marie Lo Thong prend la relève de Christine Richet, conformément à un avis de vacance publié en mars dernier. Conseillère pour le livre, la lecture, les archives et les langues de France au ministère de la Culture, elle deviendra directrice des affaires culturelles de La Réunion à compter du 1er septembre prochain.

Dotée de 27 emplois, la direction des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes. Mais aussi, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

La DRAC participe également à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques. Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences, concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements qui la composent, et veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture.

Elle assure enfin la conduite des actions de l'État, développe la coopération avec les collectivités territoriales auxquelles elle peut apporter, autant que de besoin son appui technique. La direction des affaires culturelles de La Réunion travaille en coopération avec la direction des affaires culturelles de Mayotte, développant une synergie entre les territoires.