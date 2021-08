Usurpation d'identité : auteure de littérature érotique sur Kindle, malgré elle

Depuis 2007, avec la mise à disposition de Kindle, une solution permet de vendre en numérique ou papier – une façon comme une autre d’encourager la pratique de l’autopublication. Or, cet outil est aussi une porte grande ouverte vers un raz-de-marée de contrefaçons en tout genre : par le passé, les œuvres de George Orwell avait fait l’objet d’une prolifération de textes illégitimes. Plus tard, Stendhal connaissait le même sort, avec de faux livres qui s’étaient glissés parmi les vrais...

RESEAUX SOCIAUX: des livres sur le Covid-19 publiés par des escrocs

Cette abondante littérature frauduleuse n’a pas perdu en vigueur. Une manière d’expliquer cette pratique serait d'admettre que le principe est bien trop simple pour représenter un quelconque challenge pour tous les friands d’escroquerie. Il suffit donc de s’approprier le nom d’un auteur, publier des ouvrages au contenu douteux en son nom, et récolter l’argent. Un vrai jeu d’enfants, non ?

Autrice involontaire de romans érotiques

C’est exactement ce qui est arrivé à Mitzi Szereto. Autrice de fiction et de non-fiction, elle a surtout écrit des romans et des nouvelles. Elle est notamment connue pour sa franchise The Best New True Crime Stories.

La romancière a dernièrement remarqué que son nom avait été associé à des livres érotiques, publiés sur Kindle. Elle a aussitôt signalé ces publications afin de les faire supprimer – sans imaginer que d’autres apparaîtraient pour aussitôt les remplacer.

« Pour s’autopublier sur Amazon, il faut fournir votre nom légal et votre adresse, un numéro de sécurité sociale ou d'identification fiscale américain et vos coordonnées bancaires. Il ne s'agit en aucun cas d'un processus anonyme, surtout lorsqu'il implique l'Internal Revenue Service. Votre identité est là et disponible pour Amazon. Cela dit, vous pouvez toujours coller n'importe quel nom sur la ligne qui demande le livre "auteur". C'est ce qui a été fait », a déclaré l’écrivaine.

Et ajouter : « Et si cela m'est arrivé, il y a fort à parier que cela est fait à d'autres auteurs pour tenter de faire de l'auto-stop sur nos dos assidus pour gagner de l'argent rapidement et illégalement ».

« Ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas écrit ces livres. En fait, je n'ai rien à voir avec leur entrée dans le vaste monde de l'édition », a-t-elle écrit sur son blog. Pourtant, c’était bien son nom, là, sur l’écran. Un nom volé, donc, et utilisé pour un gain financier. C’est bel et bien une activité criminelle, une affaire d’usurpation d’identité couplée de fraude…

Or, Szereto a aussi mis en garde ces escrocs, dont les informations privées sont stockées sur Amazon : « Ils savent qui vous êtes ! » Assez pour décourager ce flot d’arnaques ?

Crédits photo : FLY:D / Unsplash