Journal d'un enlèvement, de Gabriel García Márquez, bientôt adapté par Amazon 

Cette adaptation devrait comporter six chapitres, qui dureront une heure et qui s’inspireront d’une histoire vraie. En effet, l'intrigue tournera autour d’un groupe de personnes kidnappées par le baron de la drogue Pablo Escobar. Le scénario met en scène le combat des familles pour retrouver et libérer leurs proches.

Un proche parent de l’auteur, son fils Rodrigo García, participera à la réalisation de cette adaptation aux côtés du réalisateur chilien Andrés Wood (Violeta se fue a los cielos, 2012). La production exécutive sera assurée par María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone et Patricio Pereira. La série sera produite par les studios AGC Television.

Javiera Balmaceda, la directrice du contenu original hispanophone pour l’Amérique latine chez Amazon Studios, s’est déclarée très enthousiaste : « Nous sommes incroyablement fiers de l'incroyable distribution et du talent derrière cette série et c'est excitant d'avoir le soutien de Rodrigo Garcia, qui nous aidera à transmettre l'héritage de son père à des millions de clients Prime Video à travers le monde. »

Plusieurs grands noms du cinéma devraient également incarner les personnages du roman. Au casting : Majida Issa (Diana Turbay), Cristina Umaña (Maruja Pachón), Carmen Gómez (Marina Montoya), Julieth Restrepo (Beatriz Villamizar), Juan Pablo Raba (Alberto Villamizar) et Constanza Duque (Nydia Quintero).

Javiera Balmaceda a ajouté : « Il y a peu d'histoires comme Journal d'un enlèvement, et nous ne pourrions être plus fiers de porter cette production sur les écrans des clients d'Amazon Prime Video en Amérique latine et dans le monde. »

Passionné de cinéma, l'auteur a par ailleurs écrit plusieurs scénarios de films, et fut même membre du jury au Festival de Cannes en 1982, sous la présidence de Giorgio Strehler, juste avant de recevoir son prix Nobel.

Pour l'instant, aucune date de sortie officielle n'a été annoncée.

via Infobae

Crédit : Gabriel García Márquez, CC BY-SA 2.0