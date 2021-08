Les personnages de Friends bientôt dans des albums jeunesse

Diffusée à l'origine entre 1994 et 2004, Friends est une sitcom qui a marqué des générations entières et continue de séduire un nouveau public avec son humour décalé et son esthétique nostalgique. Réel phénomène de la pop culture, cette série télévisée a été traduite en plus d’une vingtaine de langues, dans 200 territoires. Avec une diffusion quotidienne qui se poursuit sur une centaine de territoires, l’engouement n’est pas près de disparaître…

En témoigne l’épisode spécial Friends : The Reunion, qui a été diffusé plus tôt cette année, 17 ans après le dernier épisode de la série. TF1 avait, pour l’occasion, organisé une soirée spéciale, qui s’est déroulée le 24 juin. Jouant sur la corde nostalgique, cet évènement réunissait les acteurs de la série, ainsi qu’un bon nombre d’invités.

Le mois de novembre marquera donc le lancement du livre de coloriage officiel, avec 100 images de scènes, de personnages et de citations tirés de la série — de quoi donner envie de colorier aux petits, mais aussi aux plus grands ! Life is Better with Friends, signé par Micol Ostow, a été illustré par Keiron Ward dans un style chibi — une forme stylisée de dessin de personnage, inspirée des bandes dessinées asiatiques. Le moyen parfait de (re)découvrir de nombreux moments emblématiques de la série, tout en couleurs.

Puis, en février 2022, Scholastic lancera The Official Friends Quiz and Fill-In Book, avec des quiz, des images à dessiner, des labyrinthes et d’autres activités ludiques sur papier…

via The Bookseller et ToyNews