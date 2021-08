Benedict Cumberbatch lit les mots de Kurt Vonnegut aux humains de l’an 2088

Cette lettre a été écrite par Kurt Vonnegut dans un contexte bien particulier : celui d’une campagne publicitaire de la marque Volkswagen dans le magazine Time. La société avait approché un certain nombre de penseurs de l’époque, avec ce projet de lettre pour les terriens de l’an 2088.

La lettre de l'écrivain commence de cette façon : « On nous a suggéré que vous pourriez apprécier quelques conseils venus du passé, et que nous, hommes du XXe siècle, devions en formuler. Connaissez-vous ce conseil de Polonius dans Hamlet de Shakespeare : “Ceci avant tout ; soi fidèle à toi-même” ? Ou que dire de ces instructions de saint Jean le Divin : “Craignez Dieu et rendez-lui gloire ; car l'heure de son jugement est venue” ? Le meilleur conseil de ma propre époque pour vous ou quiconque, je suppose, est une prière avant tout utilisée par des alcooliques qui espéraient ne plus jamais boire : “Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence”. »

Vonnegut a aussi offert sept commandements, dans le but d'éviter à l'humanité un futur qu'il imaginait catastrophique. Ces conseils, quoiqu’officiellement adressés aux lecteurs du XXIe siècle, avaient peut-être aussi été écrits dans l’espoir d’émouvoir les contemporains de l’écrivain :

« Réduisez et stabilisez votre population. Arrêtez d'empoisonner l'air, l'eau et la terre. Arrêtez de vous préparer à la guerre et commencez à régler vos vrais problèmes. Apprenez à vos enfants, et à vous-mêmes, pendant que vous y êtes, comment habiter une petite planète sans contribuer à sa destruction. Arrêtez de penser que la science peut réparer quoi que ce soit si vous lui donnez un milliard de dollars. Arrêtez de penser que vos petits-enfants iront bien, peu importe à quel point vous gaspillez ou détruisez, parce qu'ils pourront aller sur une belle nouvelle planète à bord d'un vaisseau spatial. C'est vraiment lâche et idiot. Et ainsi de suite. Ou sinon... »

Cette lettre de Vonnegut a été retrouvée et, par la suite, republiée par Letters of Note, décrit comme « un musée de la correspondance en ligne » qui célèbre les correspondances marquantes de nos sociétés. En parallèle, Letters Live est un projet voué à célébrer le « pouvoir immuable de la correspondance littéraire ». Parmi les lecteurs les plus appréciés de cette manifestation, Benedict Cumberbatch a trouvé une place de choix — il a, par le passé, donné la parole à Albert Camus, ou encore à Alan Turing.

En réalité, Cumberbatch n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit de lire les mots de Vonnegut. En 2014, au Hay Festival, l’acteur a eu l’occasion de lire une lettre de Vonnegut particulièrement passionnée. Une virulente réponse au conseil scolaire du Dakota du Nord, qui avait autorisé en 1973 la destruction par le feu, parmi d’autres livres, de son œuvre Abattoir 5 ou la Croisade des enfants — pour cause de « langage obscène ».

L’auteur démontrait à travers ses écrits une claire aversion d’une telle pratique et, avec cette lettre adressée à Charles McCarthy, directeur de la commission scolaire, exprimait sa colère : « Certains membres de votre communauté ont suggéré que mon travail est mauvais. C'est extraordinairement insultant pour moi. On m'informe que les livres et les écrivains sont très irréels pour vous. J'écris cette lettre pour vous faire savoir à quel point je suis réel. »

Vonnegut affirmait enfin que « si vous deviez prendre la peine de lire mes livres, de vous comporter comme des personnes instruites le feraient, vous apprendriez qu'ils ne sont pas connotés sexuellement et ne plaident en faveur d'aucune sorte de sauvagerie. Ils constituent des plaidoyers pour que les gens soient plus sensibles et plus responsables. » Et d’ajouter : « Il est vrai que certains personnages parlent grossièrement. C'est parce que les gens parlent grossièrement dans la vraie vie. »

via Open Culture

Crédits photo : WNET-TV / PBS, domaine public