Rendez-vous du premier roman : sélection québécoise et franco-canadienne 2021

Les critères de sélection étaient les suivants : construction du roman, traitement du sujet, qualité de l’écriture, caractère novateur et promesse littéraire, plaisir de lecture. Prochaine étape : ces huit titres en lice seront lus et discutés par tout le réseau international de Lectures Plurielles (Europe, Canada, Colombie, Laos, Burkina Faso), composé de 3200 lectrices et lecteurs.

Au Canada et en Colombie, c’est plus de 200 passionnés et passionnées de lecture qui se rencontreront pendant six mois pour débattre de cette sélection, à laquelle s’ajoutera, en octobre, une sélection de huit titres d’autrices et auteurs francophones hors-Canada. Au terme de la saison, les clubs voteront pour leurs titres favoris et éliront leurs lauréates et lauréats.

Les autrices et auteurs québécois et franco-canadiens favoris iront à la rencontre des clubistes des diverses régions et l’un·e d’entre eux aura la chance de participer au Festival littéraire international Metropolis bleu. Le ou la lauréate sera invitée au Festival du premier roman de Chambéry et recevra le Prix des Rendez-vous du premier roman – Lectures plurielles, doté d’une bourse de 1000 $.

Lectrices, lecteurs, trouvez votre club !

Nous invitons les passionné·e·s de lecture à rejoindre l’un des clubs du réseau des Rendez-vous du premier roman pour découvrir, partager et élire les nouvelles plumes les plus prometteuses !

Découvrez les huit titres sélectionnés :

Les montagnes noires, Astrid Aprahamian (Poètes de brousse)

Valide, Chris Bergeron (XYZ)

Petits géants, Pier Courville (Hamac)

Le fond des choses, Thomas Desaulniers-Brousseau (Les Herbes rouges)

Tout est Ori, Paul Serge Forest (VLB éditeur)

Le lièvre d’Amérique, Mireille Gagné (Éditions La Peuplade)

Jeux d'eau, Julien Grégoire (Del Busso éditeur)

Furie, Myriam Vincent (Poètes de brousse)

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones