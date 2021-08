Londres : dans une bibliothèque, un bunker contre le WiFi, les emails et SMS

Journaliste, autrice et animatrice radio, Mary Ann Sieghart est principalement connue pour ses chroniques sur la politique, l'économie, le féminisme, ou encore la parentalité. Avec son livre The Authority Gap: Why Women Are Still Taken Less Seriously Than Men, and What We Can Do About It en toile de fond, la romancière s’est interrogée sur la littérature féminine : et si les hommes ne lisaient pas assez d’œuvres écrites par des femmes ?