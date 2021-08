Montréal : exprimer la littérature à travers la ville

La Bibliothèque nationale de France rend hommage à Jean Cortot, peintre et illustrateur français (1925-2018), amoureux des mots, qu’il va s’attacher à mettre en dessins et en couleurs tout au long de sa vie. L’exposition dévoile un peintre-poète au travail, nourri de la symbiose entre peinture et écriture et des liens étroits qu’il entretient avec des auteurs tels que Paul Valéry, Raymond Queneau, Henri Michaux ou Michel Butor.