Anansi Boys, de Neil Gaiman, bientôt adapté par Amazon

Alors qu’American Gods ne sera pas renouvelé pour une 4e saison, l’œuvre de Neil Gaiman sera bientôt de nouveau déclinée. Cette fois-ci, la série se concentra sur M. Nancy et sera divisée en 6 épisodes. Amazon a bien précisé qu’il ne s’agira pas d’une série dérivée ou encore d’une suite du roman. L’auteur a confirmé : « Nous essayons de faire un nouveau type de série avec Anansi Boys et d'innover pour faire quelque chose qui célèbre et se réjouit de la diversité à la fois devant et derrière la caméra. »

Le pitch officiel annonce :

Jeune homme qui a l'habitude d'être embarrassé par son père dont il n'est pas du tout proche, M. Nancy. Mais à la mort de ce dernier, Charlie découvre que son père était Anansi, le Dieu escroc des histoires. Et il apprend qu'il a un frère nommé Spider, qui va entrer dans la vie de Charlie, déterminé à la rendre plus intéressante en la rendant beaucoup plus dangereuse…

Alors qu’Orlando Jones incarnait M. Nancy dans American Gods, c’est Delroy Lindo qui reprendra ce rôle. Acteur très réclamé, ce dernier a joué dans de multiples films tels que Malcolm X, The Cider House Rule, Gone in 60 Seconds, entre autres. Il a aussi participé à plusieurs séries comme The Good Fight de Paramount+ ou encore Strange Justice. Ses qualités d’interprétation lui ont récemment valu une nomination aux Tony Awards.

Gaiman, qui se chargera de différents pans de la production de la mini-série, a déclaré à The Hollywood Reporter : « J'ai hâte de voir [la] gravité et [le] charme [de Delroy Lindo] se déployer au profit d'Anansi Boys, où il joue un père torturé, avec un esprit complexe. »

Produite par Paul Frift avec Amazon Studios, The Blank Corp., Endor Productions et RED Production, la série sera le fruit d’une collaboration entre deux responsables, à savoir Gaiman et Douglas Mackinnon. Le premier se fera aussi scénariste aux côtés de Lenny Henry, interprète de la version audio du livre, et d’Arvind Ethan David (Jagged Little Pill), Kara Smith et Racheal Ofori.

L’écrivain assurera aussi la production avec Henry, Mackinnon, Hilary Bevan Jones, Richard Fee et Hanelle M.Culpepper (Star Trek : Picard). Cette dernière dirigera le pilote, avec Jermain Julien (Grantchester) et Azhur Saleem (Doctor Who).

Vernon Sanders, codirecteur de la télévision pour Amazon Studios, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Neil, Lenny et Douglas présentent leur vision d'Anansi Boys à l'écran pour nos clients Prime Video du monde entier. »

Malgré un début de tournage cette année, en Écosse, aucune date de sortie n’est prévue pour l’instant...