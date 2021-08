En librairie, “la dynamique est aujourd’hui très positive

Hélène faisait le constat qu’il n’y avait plus de librairie indépendante généraliste dans l’hypercentre de la ville. « [Il manquait] une librairie généraliste, de taille petite à moyenne, indépendante, qui puisse donc avoir le champ libre pour exposer ses choix en littérature et justement donner une alternative aux mastodontes [lillois] que sont le Furet et, peut-être dans une moindre mesure, la Fnac, en littérature en tout cas. »



Cette libraire passionnée s’est lancée après dix ans de salariat à Londres, Oléron et Lille : elle partage avec nous sa détermination pour développer l’activité de la Chouette. Entourée d’une équipe qu’elle a choisie, depuis bientôt 3 ans, Hélène trouve l’équilibre dans une aventure riche de rencontres. Elle a monté « une librairie (…) à son image, qui défend les intérêts, le type de littérature et les essais [qu’elle] aime, la réflexion, la critique sociale ainsi que l’identité » qu’elle porte.

« La dynamique est aujourd’hui très positive ». Difficile toutefois de dire « ce qui est lié à la crise (…) ou au développement naturel d’une librairie qui se crée ». Avec la crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels, il y a eu un « report sur le livre », « cela a révélé d’autres façons de choisir les livres et amené à [re] découvrir la librairie ».



Avec la Chouette librairie, Hélène cherchait « l’alliance de quelque chose d’assez moderne et en même temps qui garde une tradition, une librairie qui allierait le monde d’aujourd’hui et quand même un certain classicisme ».



Évidemment, le métier est « différent à Oléron, Lille et Londres, ce ne sont pas les mêmes [logiques], pas les mêmes profils de clientèles, pas les mêmes façons de proposer l’assortiment ».

Comment définir l’identité de la Chouette Librairie, préserver sa trésorerie, sa santé financière et la développer ? Comment Hélène définit-elle son métier et quel regard porte-t-elle sur les enjeux d’un libraire indépendant en 2021 ?

Elle répond à ces questions dans l’épisode 27 du podcast Dlivrable.