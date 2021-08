Travailleurs étrangers exploités : un imprimeur italien gravement mis en cause

Grafica Veneta compte parmi ses clients presque tous les grands éditeurs italiens, notamment les maisons d’édition du groupe Mondadori, du groupe GeMS (Mauri Spagnol) et de Feltrinelli. Récemment, elle a pris le contrôle de Lake Book Manifacturing, une entreprise de fabrication de livres active sur le marché américain. Elle compte au total 700 employés, dont 500 en Italie et 200 aux États-Unis.

Le blitz du 26 juillet et les arrestations

L’opération, appelée Pakarta, a été menée par les carabiniers de Cittadella et l’unité de protection du travail des carabiniers de Venise. Deux dirigeants de l’entreprise, Giorgio Bertan, administrateur délégué, et Giampaolo Pinton, directeur technique, ont été assignés à résidence. Ils sont accusés d’avoir eu connaissance de la situation irrégulière des travailleurs étrangers auxquels Grafica Veneta avait confié la dernière phase du cycle de production du livre, celle de l’emballage. Ils sont également accusés d’avoir tenté d’entraver l’enquête.

En effet, comme le rapporte Il Post, selon le juge, ils ont tenté de créer de sérieux obstacles à l’enquête : « Il y a eu des appels téléphoniques au cours desquels les dirigeants de Grafica ont dit à leur technicien de ne rien remettre à la police et d’effacer les données, se désespérant dès qu’ils ont appris que la police judiciaire avait réussi à acquérir des données partielles ».

Neuf travailleurs pakistanais ont également été arrêtés pour extorsion, enlèvement et vol. L’entreprise affirme que ses dirigeants ne savaient rien de l’exploitation de travailleurs étrangers.

BM Service, la société complice ?

L’affaire a débuté le 25 mai 2020, lorsqu’un jeune Pakistanais a été retrouvé les mains liées dans le dos, après avoir été battu, sur le bord de la route nationale 16 à Piove di Sacco, dans la province de Padoue. Un autre homme dans le même état a été retrouvé à environ 40 kilomètres de là. Cinq autres travailleurs pakistanais se sont présentés au service des urgences de Camposampiero (dans la province de Padoue), signalant qu’ils avaient été battus et volés.

Ils étaient tous employés de BM Service, une société basée à Lavis, dans le Trentin, qui s’occupe de l’emballage et de la fixation de produits d’édition, et travaille sous contrat avec d’autres entreprises.

Selon les carabiniers, une organisation criminelle se trouvait derrière l’entreprise et avait régulièrement recours au travail forcé, exploitant et menaçant les travailleurs, y compris par des violences physiques. Les salariés avaient tous un emploi régulier, mais étaient contraints de travailler jusqu’à 12 heures par jour, sept jours par semaine. En outre, il n’y avait pas de jours de repos, pas de vacances et pas de congés maladie. Tout cela s’est déroulé dans les locaux de Grafica Veneta.

Délocalisation "à la maison"

Dario Verdicchio, responsable du marché du travail au secrétariat confédéral de la chambre du travail de Padoue, a défini l’opération comme « une délocalisation à zéro kilomètre ».

Il a déclaré au Post : « Il est très improbable que les dirigeants de la société italienne n’aient pas su ce qui se passait. Les travailleurs pointaient sur le site de Trebaseleghe et y étaient contrôlés. Ils ont dû se rendre compte que les quarts de travail étaient de 12 heures, sept jours par semaine. Mais il y a aussi un autre élément : les coûts salariaux payés par Grafica Veneta étaient complètement déconnectés de la réalité, trop bas. Ils devaient le savoir dans l’entreprise car ils avaient passé les contrats. »

Des conditions de salaire et de vie insoutenables

Selon les enquêtes, précise toujours Il Post, ce que Grafica Veneta a payé ne permettrait même pas à BM Service de récupérer les coûts de main-d’œuvre. « La seule façon de récupérer les coûts était de faire travailler les travailleurs deux fois plus d’heures que prévu ». Les salariés étaient payés 1 100 euros par mois. De ce montant, 150 à 200 euros étaient soustraits pour le logement, qui était fourni par BM Service : de petits appartements où jusqu’à vingt personnes pouvaient se retrouver entassées.

Les travailleurs pakistanais ont parlé de violences physiques continues et de menaces à l’encontre de leurs familles en cas de rébellion ou dénonciation. Certains s’étaient même adressés à un syndicat, avant d’être découverts et donc soumis à des mesures punitives.

Les déclarations du procureur de Padoue, Antonio Cappellari, font frémir : « La particularité de ce cas de travail forcé est la complicité […] de la société italienne avec celle gérée par les Pakistanais, malgré des conditions économiques solides et la possibilité de travailler de manière régulière. Ils ont réussi à relocaliser un secteur dans leurs propres locaux, en contractant la main-d’œuvre à des prix très bas. » Par ailleurs, il s'inquiète « de constater que, d’une part, l’entreprise s’est montrée sensible aux questions sociales, par exemple en fournissant des masques en pleine pandémie alors qu’il n’y en avait pas, et que, d’autre part, elle a agi d’une manière irrespectueuse non seulement des droits des travailleurs, mais aussi de l’humanité ».

Après l’arrestation de ses deux dirigeants, Grafica Veneta a envoyé aux agences de presse une note disant : « La société n’était absolument pas au courant de ce qui ressortait de l’enquête [...]. Grafica Veneta [...] entend coopérer avec la police et la justice pour rétablir la légalité avant tout et ensuite la vérité. »

Le président Fabio Franceschi a également déclaré : « J’exprime ma solidarité avec les collaborateurs mentionnés dans cette affaire et je souligne toute mon estime et mon soutien à leur égard. »

Crédit photo : Grafica veneta