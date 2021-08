Paris : le Pass sanitaire provoque de nouvelles grèves de bibliothèques 

D’un côté, des mesures de protection pour le public, de l’autre, des contraintes empêchant le libre accès dans des établissements dont la mission première repose sur la non-discrimination — un point que les professionnels soulèvent depuis longtemps. Et ce, à deux titres : d’un côté, pour les usagers, de l’autre, pour les personnels des établissements.

Petit rappel : « En prévoyant que le défaut de présentation d’un passe sanitaire constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi. » Voici ce que le Conseil constitutionnel a indiqué. Or, problème : en cas d’absence de Pass sanitaire, l’employeur semble avoir toute latitude pour suspendre un contrat de travail. Et avec lui, la rémunération liée.

Personnels et usagers dans le même panier

Une approche qui s’appliquerait tout aussi bien à des personnes en CDI ou des fonctionnaires. Si la suspension de contrat et de salaire n’est pas contraire à la Constitution, alors la conclusion s’appliquerait de toute évidence aux personnes de musées… ou de bibliothèques. Pour les personnels, la mesure représente une discrimination, suivant le statut et l’activité.

Trois syndicats avaient porté leur voix à la saisine par laquelle le Conseil constitutionnel était saisi : la loi allait, selon eux, « créer ou accentuer anticonstitutionnellement de nouvelles discriminations entre salarié(s), en fonction de la nature de leur contrat de travail, du poste occupé ou de la branche professionnelle et du lieu dans lesquels ils exercent leur profession ».

De plus, « si la vaccination a fait ses preuves depuis des années, elle ne peut se faire dans n’importe quelles conditions et à n’importe quel prix. C’est par l’information, la pédagogie, le débat que les doutes peuvent être levés et non par la menace et la contrainte », écrivaient la CGT, la FSU et Solidaires.

Dans ce contexte, l’entrée en grève de plusieurs établissements, manifestement furieux contre les décisions prises, s’accompagne de plusieurs commentaires : « Nous sommes en grève aujourd’hui, car on n’en peut plus de se faire continuellement agresser à la porte depuis la mise en place du passe sanitaire. Et puis on considère que ce n’est pas notre job de faire ce contrôle », entend-on dans la bibliothèque Parmentier (XIe arrondissement de Paris).

Ce 7 août, d’autres comme les bibliothèques Canopée (Ier), et Sorbier (XXe), ont choisi la grève, mais avec plus de pédagogie : « Nous accueillons les usagers devant la bibliothèque pour leur expliquer notre décision et prenons les retours. » Ailleurs, chez Marguerite Duras (XXe), la fermeture s’est opérée à 13 h.

Voilà une dizaine de jours, un premier mouvement de grève avait conduit plusieurs médiathèques et bibliothèques à fermer les portes. « Une bibliothèque, c’est un libre accès, sans contrôle à l’entrée : une ouverture à tout un chacun, sans filtrage ni discrimination. Le contrôle qu’induit le Pass sanitaire, niveau inclusion et liberté d’accès, cela ne va vraiment pas dans le bon sens », indiquait à ActuaLitté la présidente de l’Association des bibliothécaires de France, Alice Bernard, quelques jours auparavant.

Des mesures qui interrogent

Pour les bibliothèques, comme les autres ERP (Établissement Recevant du Public), une jauge limite de 50 personnes a été instaurée : au-delà, un Pass sanitaire est exigé pour rentrer — soit un parcours vaccinal complet, soit un test négatif. Côté, ministère de la Culture, aucun complément d’information n’a été communiqué depuis le 23 juillet dernier — laissant les professionnels dans une vague de flou, comme on le constate sur les forums.

« Une collectivité locale peut-elle fixer une jauge d’accès inférieure à 50 personnes pour une bibliothèque municipale ? Cela est autorisé à condition que la jauge maximale au même moment soit affichée et strictement contrôlée. En ce cas, le passe sanitaire n’est pas exigé », sera l’unique précision. Quant à savoir qui doit prendre en charge les contrôles et la surveillance…

Récemment, une tribune signée par un bibliothécaire parisien posait de lourdes interrogations :

Maintenant, demandons-nous : qui est chargé du contrôle de ce passe sanitaire à l’entrée des bibliothèques de Paris ? Ce sont les bibliothécaires. La question n’est plus de savoir si elles ou ils sont habilités à exercer ce contrôle, contrôle qui exige aussi de l’usager de décliner son identité, comme face à la police. Mais la question est de savoir si cette nouvelle obligation n’est pas une confusion des rôles, précisément une rupture profonde de la confiance entre l’usager et le bibliothécaire ? Des incidents graves ont déjà eu lieu à Paris. Peut-être vont-ils se multiplier ou non ? Porter plainte en cas d’agression est légitime. Mais dans cette situation, n’est-ce pas le délit qui est provoqué par l’obligation de « décliner son identité », en plus de montrer son passe sanitaire ? Malgré eux, les bibliothécaires parisiens se retrouvent dans un rôle qui attise les tensions, alors que leur métier n’est-il pas de porter la culture ? La vocation d’un bibliothécaire, d’un médiateur culturel ou scientifique n’est pas « surveiller et punir » pour paraphraser Michel Foucault.

Avec cette perspective, que leurs confrères américains ont déjà tenté de mettre en œuvre : accompagner la campagne de vaccination avec toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux sociétaux. « L’urgence reste la vaccination volontaire de toutes et de tous, le médiateur, le bibliothécaire à travers son métier a la légitimité de provoquer le dialogue pour casser les fake news, cela in situ et hors les murs de nos bibliothèques », écrit en effet le bibliothécaire.

Notons que des agents de la bibliothèque Vaclav Havel (XVIIIe) ont lancé un droit d’alerte, réclamant à la Ville une intervention du comité Hygiène et sécurité de la direction des affaires culturelles.Avec la prochaine échéance du 30 août, les difficultés économiques qu’induisent les mesures de contrôle ainsi que les différentes complications logistiques pourraient aller croissant…