Madame Bovary de nouveau adapté, cette fois en téléfilm 

Cette fin d’année sera riche en adaptation littéraire. En effet, après la production de Germinal, de Zola, et du Tour du monde en 80 jours, de Jules Verne, France 2 se lance dans un nouveau projet fictionnel : Madame Bovary. Le téléfilm prend pour point de départ 1857, date de condamnation de l’oeuvre pour outrage à la morale publique et religieuse. En effet, Emma Bovary y incarne à la fois l'adultère et la dépression...

Le synopsis du téléfilm :

1857. Tribunal. L’accusation et la défense sont prêts à s’affronter. Au milieu, Flaubert. C’est son procès. Madame Bovary est jugée coupable pour outrage à la morale publique et religieuse. La plaidoirie débute puis le roman prend vie. L’histoire d’Emma se déploie sous nos yeux. Le procès nous ramène à la réalité par interstice et anime le débat sur la condition des femmes à cette époque. Quelle sentence pour Flaubert ? Quelle sentence pour elles, pour toutes les Emma ?

Produit par Natalie Carter et Eve De Castro, le tournage a démarré ces derniers jours en région parisienne et dans les Hauts-de-France. Au casting, de nombreux acteurs, dont Camille Metayer, qui incarnera Madame Bovary, Thierry Godard, son mari Charles Bovary, et Grégory Fitoussi, en Rudolphe. Vous pourrez retrouver aussi Laurent Stocker (Pinard), Dominique Pinon (Homais), Alexandre Brasseur (Senard), Laurent Bateau (Lheureux), Alexandre Blazy (Flaubert), Julien De Saint Jean (Léon), Marie Narbonne (Félicité), Laurent Spielvogel (Juge) ou encore Idriss Hamida (Le Curé).

De multiples adaptations

Le roman est loin d'en être à sa première adaptation, en 1933, c'est Jean Renoir qui se lançait ce défi, suivi de Vincente Minnelli, en 1949, puis de Claude Chabrol, en 1991. Au début du millénaire, Tim Fywell a adapté le roman en téléfilm. Plus récemment, en 2014, c'est Sophie Barthes, qui mettait en scène, en 2015, Madame Bovary, avec de célèbres acteurs : Mia Wasikowska, Ezra Miller et Henry Lloyd-Hughes.

En attendant de pouvoir retrouver ce chef-d’oeuvre de la littérature française sur vos écrans, vous pouvez vous rendre à l’exposition sur les photos de tournage de ses adaptations, à Lyons-la-Forêt (Normandie).

Source : VL Media, Le Figaro

Crédit : Huile sur toile, Albert Fourié, La mort de Madame Bovary (1883), Wikipedia