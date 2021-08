Un moment chez Mémé, une librairie-café avec espace coworking

« Avec Un moment chez Mémé, nous souhaitons vous accueillir dans un lieu qui permet de retrouver le goût de ces instants simples. Recréer votre bulle hors du temps, réconfortante et animée, une parenthèse bonheur dont nous avons tous besoin. »

Cet espace culturel, un peu hors du temps, propose une large sélection d’œuvres, passant de la littérature jeunesse à celle de l’imaginaire, mais aussi des polars. Anne-Sophie et Sarah sont à votre écoute pour vous proposer à qui le souhaite des conseils de lecture. « Notre librairie est un lieu propice à la déambulation, à la pause et à la possibilité de découvrir de la littérature générale grand public autant que des ouvrages plus singuliers et confidentiels. »

Aménagée avec attention et installée au rez-de-chaussée d’une maison provençale, cette librairie est, finalement, pour tous les goûts et tous les âges – même agrémentée d’un coin carterie-papeterie. Et, cerise sur le gâteau, un espace café-salon de thé : pâtisseries, plats faits maison avec des produits locaux et de saison, des boissons chaudes ou froides... et la possibilité de se ressourcer dans un jardin à l’arrière du bâtiment.

« Pour la partie café, nous proposons de la petite restauration pour le déjeuner (quiches, salades), c’est une petite carte mais tout est fait maison. Le matin nous proposons les petits déjeuners et le reste de la journée le salon de thé », nous assure Sarah Smith, fondatrice et gérante. Et d’ajouter que pour cette création, « nous avons bénéficié du Plan régional d’aide à la librairie de la Région PACA (en partenariat avec la DRAC et l’ARL) ».

Anne-Sophie, libraire en CDI à temps plein, « est spécialisée et littérature jeunesse et imaginaire et je conseille sur les autres rayons de la librairie ».

Un moment chez Mémé propose aussi un espace de coworking : il est ainsi possible de s’installer à l’intérieur comme à l’extérieur pour travailler. La librairie donne un accès illimité à du café ou du thé – chacun devrait y trouver son compte –, mais aussi à une imprimante/scanner.

Enfin, cette librairie indépendante propose aux lecteurs des manifestations littéraires, des ateliers de loisir et de bricolage créatif, ou encore des événements artistiques. Des ateliers pensés pour les petits et les plus grands, ponctuels ou réguliers, afin d’encourager « le bien vivre ensemble et la créativité ».

Séduits ?