La saga Les Hérauts de Valdemar bientôt sur les écrans 

Rédigé entre 1994 et 2015, Les Hérauts de Valdemar est construit comme un cycle littéraire qui se déroule dans un univers inspiré de la science-fiction et de la fantasy. Composé de 58 histoires, celles-ci se situent dans plusieurs époques différentes, reliées les unes aux autres par plusieurs éléments fondamentaux de l’univers de Velgarth.

La série sera centrée sur le protagoniste principal : Vanyel, le fils gay et maltraité d’un noble de Valdemar, qui est accepté à Haven après avoir été choisi par le Compagnon Yfandes. Les Compagnons sont des êtres magiques, ressemblant à des chevaux et ayant le pouvoir de développer les capacités psychiques et magiques de leurs Élus.

Le résumé de l'éditeur :

Le jeune Vanyel est l'Héritier du Domaine de son père. À ce titre, on attend de lui qu'il se comporte comme les guerriers de sa famille. Mais le garçon, beau et fragile, n'aspire qu'à la musique dans laquelle il se réfugie. Il est alors envoyé auprès de sa tante Savil, Héraut-Mage chargée de reprendre en main son éducation. Mais ce sont des leçons bien différentes qu'il recevra : là-bas, Vanyel va plonger dans les intrigues de cour et rencontrer l'amour. Un amour profond et absolu, qui lui fera découvrir ses propres Dons magiques.Voici comment Vanyel, le jeune homme épris de musique et de liberté affronta son destin et devint le plus puissant Héraut-Mage de Valdemar.

Une production Radar Pictures

C’est Radar Pictures qui relèvera le défi d’adapter cet univers sur nos écrans. Connue pour avoir produit Jumanji, cette société a été créée par le cofondateur d’Interscope Records, Ted Field (The Wheel of Time, Amazon). Ce dernier a aussi produit les franchises Riddick, Amityville ou encore Le dernier samouraï. Pour produire le projet, Anthony Tringali, Maria Frish et Michael Napoliello travailleront en étroite collaboration.

L'annonce de cette adaptation réjouit l’autrice de l'œuvre originale, qui a déclaré : « J'ai espéré pendant des décennies que The Last Herald-Mage serait adapté pour la télévision. Maintenant que Radar a choisi la trilogie, je suis plus qu'impatiente. Je n'aurais pas pu choisir une meilleure société pour prendre mon travail en main, et Kit et Bri, les producteurs, connaissent absolument à la fois leur travail et la source. J'aime le fait qu'il s'agisse d'une série longue : la télévision donne à l'histoire toute la place dont elle a besoin. J'espère que nos fans seront aussi ravis de voir leurs personnages préférés prendre vie que moi. »

Cette nouvelle série est le fruit de l'idée de deux amis d’enfance : Kit Williamson, créateur de la série Eatsiders sur Netflix, et de l’autrice Brittany Cavallaro, qui a écrit la saga littéraire Les aventures de Charlotte Holmes. Après s'être rencontrés au pensionnat, tous deux s’étaient liés d’amitié autour des Hérauts de Valdemar, d’où leur volonté commune de rendre hommage à l'œuvre de Lackey.

Williamson s’est exprimé concernant l’homosexualité du personnage principal : « Vanyel dans la série The Last-Herald-Mage a été l'un des premiers personnages homosexuels que j'ai rencontrés, et en tant que jeune de 16 ans qui venait tout juste de se l’avouer, je ne saurais trop insister sur l'impact que ces livres ont eu sur moi. La série Valdemar était très en avance sur son temps dans la représentation des personnages LGBTQ, et l'écriture de Lackey leur offrait un niveau de profondeur et de complexité encore très rare, en particulier dans la littérature de genre. »

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée. Il faudra encore attendre plusieurs mois — voire années, avant de pouvoir visionner Les Hérauts de Valdemar...

via Deadline