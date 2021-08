États-Unis : les bibliothèques oeuvrent à renforcer la confiance dans les vaccins

Comme le reste du monde, les États-Unis mènent une campagne vaccinale à large échelle, pour tenter de limiter les effets de l'épidémie de Covid-19 et éviter un nouveau confinement de la population, dans le cadre d'une quatrième vague virale.

Plus de 70 % de la population américaine aurait reçu au moins une dose de vaccin, avec un mois de retard sur le planning voulu par la Maison-Blanche, tout de même. Par ailleurs, 60,6 % des adultes et 49,7 % de la population totale sont désormais entièrement vaccinés, selon les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), citées par l'AFP.

Pour accélérer le mouvement et lutter contre la défiance à l'encontre des vaccins et de la campagne, musées et bibliothèques s'unissent, outre-Atlantique, pour l'initiative Communities for Immunity (Les communautés pour l'immunité). Cette dernière vise à organiser des actions de sensibilisation et de prévention, dans les lieux de culture, pour informer sur la campagne vaccinale.

L'ancrage local des établissements concernés devrait assurer une meilleure efficacité dans la diffusion des messages, en instaurant un dialogue plus direct avec les populations.

« Pendant la pandémie, les musées et bibliothèques de notre nation ont soutenu les communautés avec des services culturels et sociaux de premier ordre. En tant que piliers de nos communautés et messagers de confiance, ils sont tout désignés pour restaurer la confiance et lutter contre les réserves vis-à-vis des vaccins », souligne Laura Lott, présidente de l'Alliance des musées américains.

Des fonds, versés par l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), agence fédérale, et les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, viendront financer les actions entreprises par les musées et bibliothèques.

En France, il était question que les bibliothèques accueillent des opérations de dépistage, avec des distributions d'autotests, mais il semblerait que cette option ait finalement été abandonnée par les pouvoirs publics. En tout cas, aucune précision n'a été apportée à ce sujet.

Photographie : illustration, Dirk Vorderstraße, CC BY 2.0