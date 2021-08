Dragon Ball : Kishimoto et d'autres mangakas rendent hommage à Toriyama

Âgé de 95 ans, Mel Brooks nous offre – enfin ! – une autobiographie. A la fois réalisateur, acteur, scénariste, compositeur et humoriste, ces mémoires, qui tiennent sur presque un siècle de vie, ont un titre prometteur : All About Me ! My Remarkable Life in Show Business (Moi et encore moi ! Mon incroyable vie dans le show business). La maison d’édition Penguin Random House est aux commandes de ce projet, pour une publication prévue le 30 novembre aux États-Unis et au Royaume-Uni. Une version de livre audio, enregistrée par Brooks lui-même, sera aussi disponible.