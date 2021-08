Deux nouvelles enquêtes du Commissaire Montalbano sur France 3

Société installée à Lyon, le studio Parolox produit et réalise des documentaires, avec une certaine spécialisation dans les sujets relatifs à la santé et au handicap. Et la bande dessinée : en 2020, un premier film de 52 minutes suit l'auteur HUB (Okko, Aslak) et inaugure la collection Des rêves et de l'encre. Un second documentaire s'annonce...