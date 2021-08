Exposition : Dans l’intimité de Gustave Flaubert, à Rouen

Situé dans le pavillon de l'Hôtel-Dieu où est né Gustave Flaubert, et où son père occupa un poste de chirurgien, le Musée Flaubert et d’histoire de la médecine présente des souvenirs de la famille Flaubert et évoque l'histoire de la médecine du moyen-âge au début du XXe siècle. Une importante collection de céramique, de littérature et de livres anciens se trouvent dans ce musée hospitalier.

La proximité avec le monde hospitalier l’a durablement marqué, les souvenirs rétrospectifs de cette jeunesse dans les « coulisses d’Esculape » sont fort nombreux dans la Correspondance. Ainsi, se confie-t-il à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie le 30 mars 1857 : « J’ai grandi au milieu de toutes les misères humaines – dont un mur me séparait. Tout enfant j’ai joué dans un amphithéâtre. Voilà pourquoi, peut-être, j’ai les allures à la fois funèbres et cyniques. Je n’aime point la vie et je n’ai point peur de la mort ». Les œuvres du jeune Flaubert sont en effet empreintes de ce milieu austère et morbide. Agonies, Les funérailles du Docteur Mathurin, La danse des morts, ces textes aux titres évocateurs révèlent l’âme d’un adolescent tourmenté, impressionné par ce qu’il peut voir.

EXPO : l'héritage artistique de Salammbô

Cette nouvelle exposition, biographique et iconographique, plongera les visiteurs dans la vie de l’écrivain, à travers ses portraits et ceux de ses proches, afin de le rendre plus familier et plus humain. La tradition du portrait chez la famille Flaubert était particulièrement importante. Portraits dessinés, peints, sculptés et effigies funéraires méritaient ainsi d’être rassemblés et exposés. En complément des portraits de la famille qui sont déjà exposés et dont certains sont des copies, l’exposition bénéficie de prêts d’œuvres originales et peu montrées comme celles provenant du musée Picasso d’Antibes.

« Vous ne verrez ma photographie nulle part. J’ai refusé de faire faire mon portrait par des peintres de mes amis du plus grand talent, depuis Gleyre jusqu’à Bonnat. Rien ne me fera céder. Cette répugnance est basée sur un idéal à mon usage », disait Flaubert dans une lettre adressée à Alphonse Lemerre, éditeur, le 14 novembre 1879.

AUTEUR : Flaubert : le génie obsessionnel de la discrétion

L’exposition invite à découvrir la vie de l’écrivain, depuis son enfance heureuse passée à l’Hôtel-Dieu de Rouen et la naissance de sa vocation littéraire jusqu’à sa disparition, en passant par les décès de son père et de sa sœur en 1846, qui le marquèrent profondément. Le point d’orgue de l’exposition sera le masque mortuaire de l’écrivain, qui n’a jamais été exposé à Rouen depuis sa création en 1880.

L’exposition présente également de l’iconographie posthume qui comprend des portraits imaginaires, commémoratifs, des caricatures ou encore des timbres qui appartiennent aux collections du musée et de la bibliothèque patrimoniale Villon. Elle fera également découvrir aux visiteurs, à travers des documents d’archives, les différentes étapes de rénovation de la chambre natale en 1921, un moment particulièrement important pour le musée.

Informations pratiques

Musée Flaubert et d’histoire de la médecine

51 rue Lecat 76000 Rouen

Tél. : 02.35.15.59.95

Ouvert le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; du mercredi au samedi de 14h à 18h.

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.