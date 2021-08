300 livres offerts au Club de lecture des maçons 

Il a été créé en janvier 2021, sur une idée du directeur général Danilo Dadda : « Chaque année, les chiffres nous parlent d’un désintérêt de plus en plus préoccupant pour les livres. Contre cette tendance, j’ai décidé de créer ce club littéraire, non seulement pour cultiver une passion personnelle, mais aussi pour offrir à mes 90 employés une opportunité de croissance culturelle et un moyen de mieux se connaître » a-t-il déclaré à La Repubblica.

Chaque semaine, tous les employés qui ont rejoint l’initiative peuvent choisir un livre et le présenter devant les autres membres du club dans la salle de conférence.

ENTREPRISE: une prime de 100 € aux employés qui lisent

Le premier titre à être présenté est Le Prophète de Kahlil Gibran. Les travailleurs membres du club de lecture reçoivent une prime de 100 euros pour chaque livre qu’ils lisent et partagent, prime qui est doublée si le texte et la présentation sont en anglais. C’est une façon d’encourager cette activité, qui semble déjà rencontrer un certain succès au sein de l’entreprise, et pas seulement.

La donation et le prix Renato Stilliti

La nouvelle de l’existence de ce club de lecture est également parvenue à un couple milanais, Natale et Elisabetta Moretti Cantù, qui a décidé de faire don de plusieurs titres, du genre fantastique à la fiction, pour soutenir le projet. Le couple a rencontré les employés et promis la donation d’autres ouvrages.

En ajout de cette importante donation, l’administrateur délégué de l’entreprise italienne a également reçu une récompense, à savoir le prix Renato Stilliti, destiné aux citoyens, aux organisations, aux entités publiques et privées qui se sont distingués en apportant un bénéfice à la communauté bergamasque.

« De petits signes qui montrent que nous allons dans la bonne direction. En plus d’espérer que le club puisse survivre le plus longtemps possible, nous espérons aussi une sorte d’effet domino, afin que l’exemple des parents puisse être transmis à leurs enfants », conclut Dadda avec confiance.

crédit photo : CC 0