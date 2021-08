Amazon accusé d'actes antisyndicaux

Certes, Amazon a connu une croissance de 48 % de ses bénéfices net au deuxième semestre 2021. Un résultat que le géant de la distribution doit, en partie, à son Prime Day, qui garantit un service de livraison en 24 h. Pratique lorsqu’il faut penser à un cadeau de dernière minute. Mais à quel prix pour les humains — réalité parfois oubliée par l’entreprise — qui se chargent de faire parvenir votre colis en un temps record ?

Rétrospective de l’affaire Bessemer

Depuis plusieurs années, l’entreprise est régulièrement accusée d’instaurer des conditions de travail déshumanisantes. Durant l’année 2021, ces situations déplorables ont particulièrement été dénoncées. Et parfois, avec des conséquences ahurissantes.

TRAVAIL : Amazon admet que ses employés urinent dans des bouteilles

Halie Marie Brown, ancienne chauffeuse-livreuse pour un prestataire d’Amazon, avait déclaré que la pratique « se produit parce que [les employés sont] littéralement implicitement forcés de le faire, sinon [ils finiraient] par perdre [leurs emplois] à cause d’un trop grand nombre de “colis non livré”. »

En parallèle, l’entreprise internationale est reconnue coupable de licenciements illégaux. Deux employées avaient été renvoyées après avoir critiqué les positions sur le climat et les pratiques managériales d’Amazon — une pratique qui frôle la dictature, n’est-ce pas ?

ÉCONOMIE : Bezos reconnaît qu’Amazon doit mieux traiter ses employés

À la suite de la tentative de constitution d’un syndicat en Alabama qui échoua, l’ancien CEO d’Amazon avait été interrogé concernant sa satisfaction du vote. Étonnamment, ce dernier avait alors répondu… négativement : « Je pense que nous devons faire un meilleur travail pour nos employés. Bien que les résultats du vote aient été inégaux, et que notre relation directe avec les salariés soit solide, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision de la manière dont nous créons de la valeur pour eux — une projection pour leur réussite. »

Des pratiques antisyndicales dénoncées

Un espoir se profilait pour les salariés d’Alabama, qui souhaitaient la constitution d’un syndicat : il dénoncerait les conditions de travail auxquelles ils étaient confrontés. Leurs revendications ? Un salaire plus élevé, des pauses plus régulières — et plus seulement de 30 minutes durant lesquelles ils devaient tout de même être productifs — et leur amélioration plus globale.

5800 votants avaient été réunis pour l’élection, dans une campagne considérée alors comme une victoire. Amazon s’était vivement opposé à ce projet. La société avait donc invité ses employés à voter contre. Engadget revient sur ce vote syndical, qui ne répondrait pas aux lois officielles du travail.

Pour le RWDSU, la victoire d’Amazon découlerait de ce que la société aurait « interféré » avec les droits de ses employés. Il estime que les élections n’étaient ni libres ni équitables malgré l’article 7 de la loi nationale du travail qui protège ce droit de vote. D’après la plainte que le RWDSU a déposée, Amazon aurait installé, sans aucune autorisation du directeur régional du National Labor Relations Board (NLRB), une urne dans un parking d’employés. Placée sous la vue des caméras de sécurité d’Amazon, elle aurait créé « une impression de surveillance ». Une stratégie des plus anti-démocratiques, qui illustre les efforts antisyndicaux, déjà dénoncés dans un rapport du New York Times.

Le syndicat soutenu pour réorganiser les élections

Selon un agent du NLRB, Amazon aurait donc enfreint les lois du travail américaines. C’est pourquoi il a suggéré que les salariés de l’entrepôt de Bessemer, situé en Alabama, réorganisent de nouvelles élections. Le président du syndicat Stuart Appelbaum a déclaré dans un communiqué que : « Tout au long de l’audience du NLRB, nous avons entendu des preuves convaincantes de la manière dont Amazon a tenté d’interférer illégalement avec les travailleurs et de les intimider alors qu’ils cherchaient à exercer leur droit de former un syndicat. » En somme, annuler les résultats finaux pour réorganiser une élection, dans des conditions de vote réellement légales.

Une considération à laquelle Amazon s’oppose durement, tout en démentant les faits. Pour l’entreprise : « [Ses] employés ont eu la chance d’être entendus pendant une période bruyante où toutes sortes de voix pesaient dans le débat national, et en fin de compte, ils ont voté massivement en faveur d’un lien direct avec leurs managers. » Le porte-parole d’Amazon a ajouté : « Leur voix doit être entendue avant tout, et nous prévoyons de faire appel pour nous assurer que cela se produise. »

Pour le moment, aucune décision définitive n’est prise par le directeur régional du NLRB. Cette situation pourrait encore durer un mois. Un laps de temps qui permettra aux différentes parties de déposer des exceptions péremptoires.

Néanmoins, cette première volonté de constituer un syndicat marque un tournant dans la syndicalisation de l’entreprise. Elle a déjà inspiré d’autres syndicats à s’y intéresser à leur tour. Parmi eux, le syndicat Teamsters a mis en place une division constituée spécialement pour se concentrer sur l’organisation des chauffeurs-livreurs d’Amazon.

